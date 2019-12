Décès du chanteur Alain Barrière, 12 jours après la mort de sa femme

Auteur-compositeur et interprète les plus appréciés des années 60 et 70, Alain Barrière, de son vrai nom Alain Bellec, est mort d’une crise cardiaque mercredi soir à l’âge de 84 ans à Carnac (Morbihan).

Sa femme était décédée douze jours plus tôt d’une pneumonie. Le chanteur breton était essentiellement connu pour avoir écrit plusieurs chansons à succès comme «Elle était si jolie» (1961), «Je ne suis qu’un homme» (1970) et «Tu t’en vas» (1974) ou encore «Amoco» (1997), suite à la marée noire provoquée sur les côtes bretonnes par le naufrage du pétrolier Amoco Cadiz.

Mais c’est bien «Ma vie», qu’il fredonnait sur les plateaux de télévision française en 1964, qui restera son plus grand tube, lui offrant la notoriété à l’étranger.

Après avoir connu quelques démêlées avec l’administration fiscale, il avait fait le choix de traverser l’Atlantique et poser ses valises aux Etats-Unis puis au Canada, avant de revenir plus récemment en France. Son autobiographie, sortie en 2005, retrace l’ensemble de sa carrière professionnel et sa vie plus intime, lui qui était papa d’une fille.

Une compilation reprenant 56 de ses morceaux est commercialisée depuis le début du mois de décembre.