Les 10 films attendus en 2020 que l'on pourrait découvrir après le confinement

De la romance, des drames, des remakes et des grosses productions de super-héros, l'année 2020 s'annonçait riche en événements cinématographiques. Mais ça, c'était avant que l'épidémie de coronavirus ne vienne fermer les salles du monde entier. Voici une liste non-exhaustive des films à découvrir - post-confinement - dans les salles obscures, selon des dates qui pourraient encore évoluer si l'obligation de rester chez soi se prolongeait.

«Tenet», de Christopher Nolan (22 juillet)

On lui doit notamment «Inception», «Interstellar», ou encore «The Dark Knight Rises». Le réalisateur britannique Christopher Nolan revient avec un onzième film entouré de mystère qui mettra en scène John David Washington, Robert Pattinson et Elizabeth Debicki.

À «Entertainment Weekly», il a décrit cette nouvelle aventure cinématographique comme «un film d’action épique dans le monde de l’espionnage international». Ce film est l'une des rares super-productions hollywoodiennes à garder sa sortie estivale. Jusqu'à nouvel ordre...

«Mulan», de Niki Caro (24 juillet)

S’ils ont cartonné avec le remake du «Roi Lion» réalisé par Jon Favreau, les studios Disney devraient connaître le succès avec l’adaptation en prises de vues réelles du dessin-animé «Mulan», vingt-deux ans après sa sortie. L’actrice sino-américaine Yifei Liu prêtera ses traits à l’héroïne, laquelle va se faire appeler Hua Jun et devenir guerrière à la place de son père, malade. Prévu à l'origine pour une sortie le 25 mars en France, le film est désormais programmé au 24 juillet.

«Kaamelott», d’Alexandre Astier (29 juillet)

Suite de la série éponyme, le film verra la présence de Christian Clavier qui endossera à nouveau la robe du jurisconsulte très à cheval sur les détails, qu’il avait déjà incarné dans la cinquième saison du programme télé. Un personnage qui accompagnera cette fois Arthur (Alexandre Astier), réfugié à Rome, dans sa reconquête du pouvoir et sa lutte contre son ex-compagnon d'armes Lancelot. Ce long-métrage sortira onze ans après la diffusion du «Livre VI», dernière saison de la série.

«Wonder Woman 1984», de Patty Jenkins (12 août)

L’actrice israélienne Gal Gadot repasse le costume de Diana Prince, alias Wonder Woman, l’Amazone de DC Comics. En pleine guerre froide, dans les années 1980, cette héroïne s’apprête à affronter la terrifiante et redoutable Cheetah. Chris Pine interprètera, quant à lui, le personnage de Steve Trevor. Pour l'héroïne, le Covid-19 ne lui coûte pour l'instant que deux mois de décalage, et le film sortira donc le 12 août.

«The King's Man : Première mission», de Matthew Vaughn (23 septembre)

Une préquelle des longs-métrages «Kingsman : Services secrets» (2015) et «Kingsman : Le Cercle d’or» (2017), toujours réalisée par Matthew Vaughn, avec Ralph Fiennes, Harris Dickinson, Daniel Brühl et Gemma Arterton. Le film d’espionnage, inspiré des comics du même nom, nous embarque une nouvelle fois au sein de la première agence de services secrets indépendante.

«Black Widow», de Cate Shortland (6 novembre)

Ce deuxième film du MCU centré sur une héroïne (après «Captain Marvel») suit Natasha Romanoff, alias la Veuve noire. L’action se situe après les événements de «Captain America: Civil War» et avant «Avengers: Infinity War», alors que Black Widow est isolée du reste des Avengers. Scarlett Johansson y retrouve son costume de super-héroïne avec ses «soeurs» Mélina (Rachel Weisz) et Yelana (Florence Pugh). Pas de printemps pour «Black Widow», mais une sortie désormais fixée au 6 novembre, ce qui décale par conséquent le reste des sorties de la franchise Marvel.

«Mourir peut attendre», de Cary Joji Fukunaga (11 novembre)

Pour ce 25e épisode dans lequel James Bond va devoir sortir de sa retraite en Jamaïque à cause de son ami Felix Leiter de la CIA, le Britannique Daniel Craig revêt pour la cinquième et dernière fois le smoking de l'agent 007, tandis que l'acteur américain oscarisé Rami Malek interprète le méchant. Les actrices Naomie Harris et Léa Seydoux figureront aussi au générique aux côtés de Ben Whishaw. Les fans français vont devoir attendre le 11 novembre, avant d’apprécier les nouvelles aventures de l’espion britannique.

«West Side Story», de Steven Spielberg (16 décembre)

Sous la direction de Steven Spielberg, Rachel Zegler et Ansel Elgort tiendront les rôles de Maria et Maria dans ce remake de la mythique comédie musicale, laquelle relate les affrontements entre les gangs des Sharks et des Jets à New York, à l'aube des années 1960. Les protagonistes seront vite plongés dans une histoire d'amour intemporelle. On retrouvera également Ariana Debose, Ana Isabelle, David Alvarez, Josh Andres Rivera, Mike Faist, ou encore Corey Stoll et Brian d'Arcy qui interprèteront respectivement les rôles du lieutenant Schrank et du sergent Krupke.

«Top Gun : Maverick», de Joseph Kosinski (23 décembre)

Les fans auront attendu trente ans pour revoir Tom Cruise, aujourd'hui âgé de 57 ans, dans la peau du pilote Pete Mitchell, alias «Maverick». Cette fois commandant, celui-ci va prendre sous son aile la relève de Top Gun, les meilleurs des meilleurs. Sorti en 1986, le premier long-métrage avait connu un énorme succès. Produit pour 15 millions de dollars, il en avait rapporté plus de 350 millions. Par contre, il faudra de nouveau attendre pour le voir sur les écrans. Au lieu du 20 juillet, le blockbuster sortira finalement le 23 décembre.

«Dune», de Denis Villeneuve (23 décembre)

Le réalisateur de «Prisoners» ou «Blade Runner 2049» a décidé de se lancer à l'assaut de «Dune», classique de science-fiction éponyme (1965) signé Frank Herbert, considéré, pour certains, comme inadaptable sur grand écran. Beaucoup de cinéastes ont, avant lui, tenté l’expérience,… en vain ou sans succès.

Il n’y a que David Lynch, père de «Twin Peaks», qui a réussi à réaliser un long-métrage avec Sting et Kyle MacLachlan. Mais les spectateurs n’ont pas suivi. Espérons que ce nouveau projet scindé en deux films change la donne. L’histoire de Paul Atreides et de l’Empereur Shaddam IV sera incarnée par un casting cinq étoiles (Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Charlotte Rampling, Jason Momoa…).