5 expos à visiter avec les enfants pendant les vacances de Noël

Outre la dinde, les marrons et les chocolats, les vacances de Noël sont aussi l'occasion de faire goûter des mets plus culturels aux enfants. Les musées d'Île-de-France se mettent en quatre pour plaire aux familles en vacances.

Un peu d'attraction au Palais de la Découverte

Le climat social n'appelle pas vraiment à apaiser les esprits mais le Palais de la découverte est là pour rappeler à tous ce qui fait tenir l'humanité debout : l'amour et plus concrètement les forces magnétiques. Deux expositions sauront plaire au jeune public.

«De l'amour» entraîne les visiteurs d'au moins 15 ans dans les mécanismes scientifiques de l'amour, l'attachement, la sexualité et l'empathie. A travers plusieurs thématiques, on découvre que s'il n'existe aucune théorie scientifique regroupant ces termes, ils déclenchent les mêmes secrétions d'hormones.

Les plus jeunes visiteurs (à partir de 12 ans) pourront découvrir les fonctions, les effets et les causes du magnétisme au sein de l'expo «Magnétique». Manipulation et observation aideront le jeune public à se familiariser avec cette notion. Un livret d'accompagnement est à télécharger sur le site du Palais de la découverte.

«De l'amour» jusqu'au 30 août au Palais de la découverte.

«Magnétique» jusquau 3 mai 2020 au Palais de la découverte.

On rentre à la maison à la Fondation Vuitton

Une expo sur le design et l'architecture pour les enfants ? Et pourquoi pas. La Fondation Louis Vuitton met en tout cas tout en oeuvre pendant les vacances de Noël pour laisser au jeune public le meilleur des souvenirs. En parallèle à l'exposition «le monde nouveau de Charlotte Perriand», outre l'auditorium transformé en espace convivial, des médiateurs sont chargés d'échanger avec les enfants. Une activité leur est même proposé autour de «La maison au bord de l'eau». Pour conclure en beauté ces vacances, une nocturne spéciale famille est organisée à la Fondation le 3 janvier 2020 de 19h à 23 h, avec au programme, un atelier ludique de design et d'architecture, de la musique, un «bar&food» et des micro-visites.

«Le monde nouveau de Charlotte Perriand», jusqu'au 24 février 2020 à la Fondation Louis Vuitton.

On réfléchit à protéger la planète à la Cité de l'Economie

Si Citéco ne présente pas véritablement d'exposition temporaire pendant ces vacances de Noël, la toute flambante neuve Cité de l'économie propose néanmoins une nouvelle exposition permanente (la Cité n'étant ouverte au public que depuis juin 2019) sur 2400 mètres carrés offrant un accès ludique et pédagogique aux concepts économiques. En outre, pendant les vacances de Noël, sont organisés des jeux immersifs, des visites guidées familiales et des ateliers pour toute la famille notamment un module autour du développement durable et écologique avec «développer son économie pour protéger la planète» les 21 et 22 décembre ou encore «créer sa propre monnaie» les 28 et 29 décembre. A partir de 6 ans.

On fait ses adieux à la reine à la Conciergerie

Guillotinée le 16 octobre 1793, Marie-Antoinette reste pourtant la reine la plus célèbre de France et l'un des personnages historiques les plus connus au monde. La littérature, l'art puis la pop culture s'est bien vite emparée de l'image de cette reine devenue au fil du temps une véritable icône. Près de 200 oeuvres, objets d'art, archives et films sont présentés au sein de l'exposition «Marie-Antoinette, métamorphoses d'une image» présentée à la Conciergerie, là-même où la reine mal-aimée fut emprisonnée. Pendant les vacances de Noël, des visites sont organisées pour les enfants (du 28 au 30 décembre), des ateliers ainsi qu'un spectacle autour de la figure de la reine (les 26 et 27 décembre). A partir de 8 ans.

«Marie-Antoinette, métamorphoses d'une image», jusqu'au 26 janvier 2020.

On fait la fête au Musée des arts forains

Du 26 décembre 2019 au 5 janvier 2020, le festival du merveilleux prend place au musée des arts forains sur le thème «Folies Carnavalesques», l'occasion d'embarquer les visiteurs à bord de carosses enchanteurs, de montrer un peu du mythique «Hippo Palace», un des plus beaux carrousels au monde réalisé en 1900, acquis par le musée et classé Trésor National en 2002. Pour fêter les 10 ans de ce festival féerique, de nombreux spectacles sont prévus toutes les trente minutes : orgue de foire karaoké, leçons de claquettes, danses «tanoura», féerie aérienne, spectacles vidéos... Le tout sur les trois pavillons que forment ce musée atypique. A noter : les visiteurs sont invités à venir costumés et profiter ainsi de réductions.

La très appreciée leçon de claquettes avec Philou au Magic Mirror © Andrew Lyndon-Skeggs

«Festival du merveilleux», du 26 décembre au 5 janvier, musée des arts forains.