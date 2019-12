Cadeaux de Noël de dernière minute : 5 livres et BD pour apprécier «l'esprit de Noël»

On n'a rien vu passer. Les fêtes de Noël 2019 sont là et les cadeaux tous bouclés, ou presque. Sélection de quelques valeurs sûres pour être certain de ne pas commettre d'impair sous le sapin.

Les BD

«Bonne nuit, Planète», de Liniers

© Liniers / Toon books / Flammarion jeunesse / Unicef

Rien que parce qu'il est soutenu par l'Unicef, qui célèbre cette année les trente ans de la Convention Internationale des droits de l'enfant, l'achat de ce livre a l'avantage d'être à la fois un joli cadeau doublé d'une bonne action. L'histoire est celle toute simple d'une petite fille qui s'endort au côté de son doudou, Planète. La nuit, ce dernier se lève et se rend, en compagnie d'une souris et du chien de la maison, dans le jardin. Le dessin poétique de l'artiste argentin Liniers se marie parfaitement avec le délicat texte traduit par la chanteuse et auteure, Olivia Ruiz afin de plonger les enfants dans ces poétiques pages qui engagent à ne pas avoir peur de l'aventure et de la différence.

«Bonne nuit, Planète», de Liniers, trad. par Olivia Ruiz, Flammarion jeunesse, 14€.

«Les toutous à Paris», de Dorothée de Monfreid

© Dorothée de Monfreid / L'école de loisirs

Comme un air de vacances. L'oncle Jacob va fêter ses 100 ans, chez lui, à Paris. Les toutous sautent donc dans un train direction la capitale. Mais cette ville s'avère immense pour ces petits chiens. Sauront-ils trouver la «rue du Gros-Caillou» ? Rien n'est moins sûr. En revanche, cette escapade urbaine leur permettra de vibrer au rythme de Paris, de mettre à l'épreuve leur sympathique amitié et de faire découvrir, avec des yeux nouveaux, un peu de la Ville Lumière aux jeunes lecteurs. Armée de son humour désormais célèbre, Dorothée de Monfreid («Coco») signe une nouvelle aventure aussi désopilante que son dessin reste doux et chaleureux.

«Les toutous à Paris», de Dorothée de Monfreid, L'école des loisirs, 13,90€.

«Studio danse», de Beka et Crip

Face à la déferlante «Sisters», «Studio danse» peut paraître presque confidentiel aux éditions Bamboo. Et pourtant, cette bande dessinée jeunesse fait fureur auprès des 7-12 ans. L'histoire de ces trois copines passionnées de danse qui doivent jongler entre les cours de Modern-jazz, les histoires d'amour et le collège est déclinée sous le réchauffant soleil de Séville dans un onzième tome très flamenco. Olé. Vos danseurs.euses en herbe risquent bien de passer leurs vacances à le lire et relire.

«Studio danse», tome 11, de Beka et Crip, éd. Bamboo, 48 p., 10,95€.

Pour les grands (à partir de 13 ans)

Dans la famille Tannenbaum, les sept filles sont toutes atteintes d'achondroplasie, plus communément appelé le nanisme. Richard Tannenbaum, lui, possède la particularité de mesurer 1,98m. Encore adolescent, il a encore bien du mal à trouver sa place dans cette famille. Surtout lors des fêtes de Noël quand la maison devient une attraction touristique dans cette Alsace spécialisée en biscuits et en marches de Noël. Après «La fourmi rouge», Emilie Chazerand signe un roman plein de rythme et bourré d'humour. La jeune auteur livre en outre une déclaration d'amour à son Alsace natale avec une joie non feinte. Une lecture parfaite pour Noël.

«Falalalala», d'Emilie Chazerand, éd. Sarbacane, 512 p., 18€.

Pour leurs parents

Dinde, marrons glacés, déjeuners de famille interminables... Et vous, vous en êtes où côté traditions de Noël ? Au-delà de signer un roman désopilant autour des fêtes de fin d'année, Jérémie Lefebvre fait réfléchir sur notre propre attachement aux traditions avec «L'italienne qui ne voulait pas fêter Noël». Le point de départ de l'histoire est à chercher du côté de la Sorbonne. Une jeune universitaire sicilienne y fait un pari avec l'un de ses profs (français) se targuant d'être loin des clichés sur la culture méditerranéenne. Ce dernier la défie de ne pas passer les fêtes de Noël avec sa famille. Saura-t-elle réussir ? De rebondissements en coups bas, le lecteur s'amuse et s'inquiète même de finir trop vite ce livre à l'«esprit de Noël» totalement déjanté.

«L'italienne qui ne voulait pas fêter Noël», de Jérémie Lefebvre, éd. Buchet Chastel, 264 p., 16€.