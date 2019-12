«Les Filles de Romorantin» : le retour aux sources de la journaliste Nassira El Moaddem

Avec «Les Filles de Romorantin» publié aux éditions L’iconoclaste, la journaliste Nassira El Moaddem revient dans sa ville natale pour parler de ceux et celles qui y sont restés alors qu’elle en est partie.

De la fermeture de l’usine automobile Matra en 2003 à la crise des gilets jaunes, c’est un portrait de la France d’aujourd’hui et de sa périphérie que dessine l’ancienne rédactrice en chef du Bondy Blog.

A travers une galerie de portraits - de Caroline, amie d'enfance devenue gilet jaune, en passant par Amid, son cousin ouvrier chez Matra ou encore Lucia, la femme de ménage et amie de sa mère -, Nassira El Moaddem nous plonge dans le quotidien d'une ville française, de moins de 20.000 habitants.

Quelques semaines après sa sortie, l'auteure s'est livrée sur son enquête au coeur de la capitale de la Sologne, Romorantin.

Quel a été le déclic pour l'écriture de ce premier livre ?

Cela fait très longtemps, plusieurs mois voire années, que j'avais envie de raconter ce que ma ville de naissance et d'enfance était devenue depuis que je l'avais quittée. Je l'ai quittée en 2003, l'année de fermeture de l'usine Matra Automobile dans laquelle travaillait mon père.

Néanmoins, je revenais regulièrement à Romorantin puisque ma mère y vit toujours et j'y ai toujours de la famille et des amis, mais à chaque fois, j'étais frappée par les choses qui avaient beaucoup changé et surtout les gens. Car, on grandit tous et on évolue. Donc, j'ai eu envie de raconter tout simplement ce qu'est devenue ma petite ville. Et c'était également pour moi un défi de faire mon travail de journaliste aussi chez moi, là où j'ai grandi.

Enfin, il y a eu aussi ce second déclic, celui du mouvement des gilets jaunes, également présent à Romorantin. Un mouvement passionnant à couvrir, et encore plus chez moi.

Comment avez-vous choisi les portraits de votre enquête ?

Cela s'est fait tout naturellement. Je ne savais pas au départ comment j'allais structurer mon projet d'écriture, mais je savais que je voulais raconter ce qu'est devenu Romorantin.

Au fil de mon enquête de terrain et de mes retrouvailles avec ma ville et ses habitants, j'ai choisi d'incarner mes chapitres avec eux. Comme Caroline, aujourd'hui gilet jaune, mais qui était une amie d'enfance que j'ai retrouvée grâce aux réseaux sociaux.

A-t-il été difficile d'écrire sur cette ville, quinze ans après l'avoir quittée ?

Le projet de départ de ce livre était double. C'était à la fois d'observer, de documenter et donc de raconter ce qu'est devenue cette petite ville du Loir-et-Cher. Et en même temps, de le faire avec mon regard de petite fille du pays.

Donc, il était clair pour moi qu'il y avait cette double démarche. Et cela était important pour moi. Ce projet ne pouvait exister sans mon regard, et mon histoire. Et c'est une forme d'honnêteté de pouvoir le dire et l'assumer dans l'écriture à la première personne.

Est-ce le portrait d'une ville moyenne de France ?

C'est un discours dangereux car il est très souvent trompeur d'opposer la France des grandes villes et la France des campagnes. Car les gens qui vivent dans ces territoires semi-ruraux, comme ici à Romorantin, ont les même problématiques que les personnes résidant dans les quartiers populaires. A savoir, l'isolement, la précarité...

Ces deux visages ne sont aujourd'hui pas à opposer.

Pendant votre enquête, avez-vous vu ou vécu la défiance qu'ont certains gilets jaunes envers les journalistes ?

Les premiers contacts ont parfois pu être compliqués avec certains gilets jaunes. Je comprends cette défiance vis-à-vis des médias et des journalistes, mais il n'y a jamais eu non plus d'animosité envers moi.

L'essentiel, c'est d'être honnête avec eux, de leur expliquer, nous les journalistes, ce que nous faisons au quotidien et surtout de les écouter.

«Les Filles de Romorantin» de Nassira El Moaddem, Ed. L'iconoclaste, 2019.