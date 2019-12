Les 10 événements qui ont marqué l'année culturelle 2019 en France

Fin d'année oblige, l'heure est au bilan, y compris pour les événements culturels marquants de 2019. Un coup d'oeil dans le rétro s'impose.

Record, sorties attendues, carton au box office, disparitions, inaugurations, réouverture, grand retour et succès confirmé... ces dix événements ont marqué le monde de la culture cette année.

Record historique pour l’exposition Toutankhamon – Le trésor du pharaon

Présentée de mars à septembre dernier à la grande Halle de la Villette, l’exposition « Toutankhamon - Le trésor du Pharaon », a accueilli plus d’1,42 million de visiteurs. Une fréquentation massive qui lui vaut de devenir l’exposition la plus visitée de l’histoire en France. Elle détrône ainsi le précédent record, datant de 1967. Il était détenu par une exposition, déjà consacrée au jeune pharaon, « Toutankhamon et son temps », et avait attiré, à l’époque, plus d’1,2 million de visiteurs au Petit Palais. Reste à savoir si l’exposition événement Leonard de Vinci, qui se tient au Louvre jusqu’au 24 février 2020, à l’occasion du cinquième centenaire de la mort du peintre, remportera la mise.

La sortie du 7eroman de Michel Houellebecq : «Sérotonine»

Tout le monde ne parlait que de lui. Quatre ans après son polémique « Soumission », Michel Houellebecq a publié en janvier dernier son 7eroman : « Sérotonine ». Un ouvrage dans lequel le lauréat du Prix Goncourt 2010 explore la France rurale, qui s’est évidemment classé en tête des ventes. Imprimé dès sa sortie à 320 000 exemplaires, près de 470 000 ouvrages auraient été écoulés en sept mois selon les chiffres de sa maison d’édition, rapportés par l’Express. Une nouvelle belle performance pour l’auteur des « Particules élémentaires ».

La disparition de Karl Lagerfeld

L’année 2019 a également été marquée par la disparition du couturier Karl Lagerfeld. Le directeur artistique de la maison Chanel connu pour son franc parler, son style inimitable – veste, catogan et lunette noirs - s’est éteint le 19 février après une carrière de 60 ans dans l’univers de la mode. Le monde du cinéma a lui aussi perdu plusieurs figures incontournables, qui chacune à leur façon, ont marqué le 7eart : Agnès Varda, Jean-Pierre Marielle et Anémone.

«Parasite» de Bong Joon-Ho : la Palme d’or la plus vue en France depuis 15 ans

En mai dernier, Bong Joon-Ho s’est vu remettre la Palme d’or pour «Parasite», une première pour un réalisateur Coréen. Encensé par la critique, ce drame familial aux airs de thriller teinté d’humour a également conquis le grand public. Le film a, en effet, enregistré 1,647 million d’entrées en France, selon CBO Box office. Aucune Palme d’or n’avait connu un tel succès en salle depuis 15 ans et le documentaire Michael Moore : Fahrenheit 9/11. Palme d’or en 2004, ce long métrage avait rassemblé 2, 370 millions de spectateurs.

Le théâtre du Châtelet a rouvert ses portes

Fermé pendant deux ans et demi pour travaux, le théâtre du Châtelet a rouvert ses portes le 13 septembre dernier après une campagne de rénovation et restauration - la plus importante dans l’histoire du Châtelet - qui a nécessité une enveloppe de 32 millions d’euros. 300 000 heures de travail sur place réunissant plus de 60 corps de métiers ont été nécessaire pour faire de ce théâtre du 19 e siècle, construit en 1862 à l’époque des grands travaux du baron Haussmann, un théâtre du 21esiècle qui retrouve son lustre d’antan, notamment ses quatre statues allégoriques situées au sommet de son fronton.

Star Wars 9, la reine des neige 2, Avengers 4…La vague Disney a déferlé sur l'hexagone

Le retour d’Elsa et Anna, une nouvelle version du «Roi Lion» mais aussi d'«Aladdin» et de «Dumbo», la sortie de «Toy Story 4», d’«Avengers Endgame», et bien sûr le tant attendu ultime épisode de la saga «Star Wars», en salle depuis le 18 décembre dernier…. Avec pas moins de treize films sortis dans l’Hexagone cette année, il est peu dire que la firme Disney a marqué l’actualité cinématographique. Tous n’ont pas eu le succès escompté à l’instar de «Dumbo» et «Aladdin», mais la plupart figurent parmi les plus gros succès de l’année.

Avec 9, 5 millions d’entrée en France, le « nouveau Roi Lion » se classe même dans le top 5 des meilleurs films de la décennie. Un peu plus d’un mois seulement après sa sortie, « La reine des neiges 2 » cumule 5,1 millions d’entrées. Avengers 4 a réalisé une très belle performance en réunissant 6,6 millions de spectateurs. L’épisode final de Star Wars écrase quant à lui le box-office nord-américain avec des recettes estimées à 175,5 millions de dollars pour son premier week-end, selon des chiffres provisoires publiés dimanche par la société spécialisée Exhibitor Relations. La firme aux grandes oreilles a incontestablement occupé le terrain cette année.

Blanche Gardin : un 2eMolière de l’humour pour la reine du stand-up

L’humoriste au rire mordant a pris ses habitudes aux Molières. La reine du stand up a raflé en 2019, pour la deuxième année consécutive, le Molière de l’humour pour «Bonne nuit … blanche», son troisième one man show. Deux Molières en deux ans, une sacrée performance pour la quadra, qui avait d’ailleurs fait sensation en 2018 en se remettant à elle-même la statuette à l’effigie de Jean-Baptiste Poquelin.

PNL : record du clip le plus vu en 2019 avec « Au DD »

Alors que les artistes issus de la planète rap trustent les meilleures ventes d’albums physiques et digitales, le duo PNL a incontestablement marqué l’année 2019. Loin des sentiers battus et des réseaux de promotion classiques, les deux frères ont notamment fait sensation avec leur clip « Au DD », sorti en mars 2019 et extrait de leur troisième album « Deux frères ». Tournée en partie au sommet de la Tour Eiffel, c’est la vidéo la plus plébiscitée de l’année selon le palmarès de YouTube France, avec plus de 128 millions de vues.

Le retour sur scène de Mylène Farmer après six ans d’absence

Ses fans attendaient l’événement depuis six ans. En juin dernier, Mylène Farmer opérait son retour sur scène pour neuf concerts exceptionnels, et évidemment spectaculaires, donnés dans une unique salle : Paris La Défense Arena. Cette série de dates a fait suite à la sortie de son dernier album « Désobéissance », en 2018.

Les tulipes de Jeff Koons (enfin) inaugurées

Vraie actualité ou micro événement, à chacun de se faire son idée. Toujours est-il qu’après plus de deux ans de polémiques, notamment sur son financement et son emplacement, les tulipes de Jeff Koons, onze fleurs colorées conçues pour rendre hommage aux victimes des attentats de novembre 2015, ont été inaugurées en octobre dernier, dans le jardin des Champs Élysées, à deux pas du Petit Palais.