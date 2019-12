Le plan de continuation de l'Humanité validé par le tribunal de commerce

Après dix mois de redressement judiciaire, le journal l'Humanité semble venir à bout de ses difficultés financières, a annoncé le directeur du journal Patrick Le Hyaric ce vendredi.

C'est un nouveau départ pour l'un des plus anciens quotidiens nationaux de France. «Constatant les bons résultats obtenus, le tribunal de commerce de Bobigny a déclaré la sortie de l'Humanité de la période d'observation et de redressement entamée le 7 février dernier et a accepté le plan de continuation de la société et de l'ensemble de ses activités», a affirmé Patrick Le Hyaric, directeur du journal.

En janvier, l'Huma s'était déclaré en cessation de paiement et avait été placé en redressement judiciaire avec poursuite d'activité. En mars, un plan d'économies avait été annoncé et plus de 40 postes avaient ainsi été supprimés.

Outre le plan d'économies s'élevant à 3.5 millions d'euros, le journal avait lancé une importante campagne de dons et de souscriptions qui a permis de récolter plus de 4 millions d'euros.

Un club des «amis-actionnaires»

«Le tribunal a également constaté l'ampleur inédite des efforts que produisent les créanciers privés et publics. Ils décident d'abandonner 75% de leurs créances». «Fait rarissime qui manifeste la volonté d'une multitude d'acteurs économiques et de partenaires de voir perdurer et se développer l'Humanité comme élément important du débat démocratique et du pluralisme des idées et de la presse», selon Patrick Le Hyaric.

Les 25% restants de dettes devront être payés d'ici la fin du mois de mars 2020. «Notre trésorerie, même si elle doit être confortée, le permet», assure le directeur sur le site du journal.

De son côté, l'Humanité s'est engagé à ne plus contracter de dettes, à se conformer au remboursement des créances, à communiquer la situation trimestrielle de ses comptes aux deux commissaires désignés à l'exécution du plan et à renforcer ses fonds propres de 1 à 2 millions d'euros dans l'année qui vient.

L'Huma prévoit aussi de créer un fonds de dotation au sein duquel il y aurait un club des «amis-actionnaires» du journal. Dans les semaines à venir, il entend également proposer à ses lecteurs d'offrir un abonnement à une personne de leur entourage, espérant «recueillir 1.000 adresses de jeunes» à qui faire découvrir l'Huma en support numérique.