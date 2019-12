Pop, rap, métal, électro et rock... Les albums de musique les plus attendus en 2020

L'année 2020 s'annonce riche en musique. Rap, rock ou électro, de nombreux grands artistes ont annoncé qu'ils travaillaient sur un prochain disque. Tour d'horizon des albums les plus attendus...

Justin Bieber

Les fans du chanteur canadien attendent la sortie de son morceau «Yummy», prévu le 3 janvier. Un album est également prévu plus tard dans l’année, le premier depuis cinq ans. L'artiste ultra-tatoué de 25 ans dévoilera également une série documentaire et sera en tournée aux Etats-Unis cet été.

Lana Del Rey

Quelques mois après son dernier album studio, l’Américaine a récemment dévoilé sur Instagram la sortie de son futur enregistrement «White Hot Forever» (le 4 janvier). Et pour illustrer ses trois titres, «Norman Fucking Rockwell!», «Bartender» et «Happiness Is A Butterfly», elle a publié un clip vidéo aux images rétro. La native de New York passera par Paris, en février à l’AccorHotels Arena, puis au festival We Love Green en juin.

Selena Gomez

La chanteuse américaine aux 164 millions d'abonnés sur Instagram sortira son troisième opus «Rare» le 10 janvier. Il comportera 13 chansons, dont les hits «Lose You To Love Me» et «Look At Her Now», déjà mis en scène dans des clips personnels et colorés.

Bombay Bicycle Club

Le groupe d’indie rock britannique prépare «Everything Else Has Gone Wrong», un album de 11 titres, pour le 17 janvier. Il a déjà annoncé les dates de sa prochaine tournée européenne, avec une date au Trabendo le 22 mars. Leur dernier passage en France remonte à 2014.

Kaaris

Après l’affaire tumultueuse entre Booba et lui, Kaaris a décidé de se concentrer sur sa carrière musicale avec deux projets, comme a annoncé le rappeur sur son compte Instagram. Outre son prochain opus, «Château noir», il semblerait que le Français d’origine ivoirienne ait prévu de sortir un film.

Woodkid

Après cinq ans d’absence, Woodkid est de retour avec un second album. Le Français de 36 ans a annoncé la nouvelle à ses fans sur son compte Twitter : «Je suis de retour ! Pendant les cinq dernières années, je travaillais en secret sur mon deuxième album et un nouveau show. Je suis super excité de vous le partager prochainement. On se voit en 2020 !». Son disque «The Golden Age» avait connu un franc succès en 2013.

I’m back !



For the past 5 years I have been secretly working on my second album and a brand new live show. I’m super excited to share it with you soon.



See you in 2020 !#Woodkid2020 #Woodkid #NewMusic #NewAlbum #MotionDesign pic.twitter.com/mdKBQKqsR9 — WOODKID (@Woodkid) December 11, 2019

Lady Gaga

Révélée au cinéma pour son rôle dans le long-métrage «A Star is Born» avec Bradley Cooper, Lady Gaga est de retour en studio pour une sixième production. Si l’interprète de «Just Dance» n’a pas dévoilé de date, elle s’amuse néanmoins à divulguer des indices concernant ses prochaines musiques sur les réseaux sociaux.

Tame Impala

La quatrième production du groupe australien, «The Slow Rush» prévu le 14 février, s’annonce être fidèle à l’énergie musicale pop/rock psychédélique des anciens albums. Ces dernières années, Tame Impala s'est imposé dans le paysage indépendant rock et a fait partie des têtes d'affiche du festival Coachella en 2019. Le groupe a sorti plusieurs singles cette année, dont «Posthumous Forgiveness», un hommage enchanteur de 6 minutes au père décédé de Kevin Parker, tête pensante du groupe.

Grimes

Programmé pour le 21 février, « Miss_Anthrop0cene » marquera le nouveau projet de l’artiste canadienne à la voix aérienne et à l’univers fantaisiste. Ce cinquième album, aux influences synth électro/pop, se voudra futuriste.

Caribou

L’artiste électro canadien avait marqué 2014 avec son quatrième album «Our Love», qui avait connu un succès colossal. Pour annoncer son prochain disque, «Suddenly», prévu le 28 février, Dan Snaith a déjà sorti «Home», un morceau soul construit sur un sample de Gloria Barnes.

Kylie Minogue

L’artiste australienne de 51 ans travaille sur un quinzième opus pour 2020, un an et demi après la sortie de «Golden». Alors qu’elle fête ses trente-deux ans de carrière, Kylie Minogue prépare un disque aux vibes disco, qu’elle a qualifié dans une interview à The Guardian de «chatoyant». La date de sortie n’a pas encore été communiquée.

Nine Inch Nails

Après «Bad Witch» en 2018, le groupe de métal américain façonne actuellement son nouveau disque. Le fondateur du groupe Trent Reznor a affirmé dans une interview au magazine Revolver travailler sur l’écriture d’un nouvel album et préparer une tournée «massive» pour 2020.

Alicia Keys

New York va de nouveau vibrer aux rythmes des mélodies d’Alicia Keys. La pianiste et chanteuse originaire du quartier de Harlem prépare son retour avec son prochain ouvrage « A.L.I.C.I.A », qu’elle décrit comme «la meilleure thérapie qu’elle n’ait jamais eue», au média Billboard. Sortis à l'automne, «Show Me Love» et «Time Machine», un morceau pop presque disco-funk, donnent déjà un aperçu de ce que prépare l’artiste.