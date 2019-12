Sue Lyon, l'actrice du film «Lolita» de Stanley Kubrick, est décédée

Surtout connue pour avoir incarné le personnage de «Lolita»de Stanley Kubrick, adaptation du roman de Vladimir Nabokov, Sue Lyon est morte le 26 décembre à Los Angeles, à l’âge de 73 ans.

C’est le quotidien The New York Times, qui a annoncé la nouvelle par l’un des proches de l’actrice. Sue Lyon n’avait que 14 ans lorsqu’elle a interprété le rôle du film du grand réalisateur, sorti en 1962. Son jeu lui a valu un Golden Globe.

800 jeunes filles s'étaient présentées pour le rôle

Le romancier à l’origine de Lolita avait qualifié Sue Lyon, à l’époque, de « nymphette parfaite » pour interpréter le rôle, comme le raconte le média américain. « Lolita » raconte l’histoire d’une relation pédophile entre une adolescente, âgée de 12 ans, et un homme de 37 ans (incarné par James Mason), qui devient son beau-père.

Né en juillet 1946 dans une famille de cinq enfants dans l'Iowa, Sue Lyon perd rapidement son père et déménage avec sa famille à Dallas, puis à Los Angeles. Elle apparaît quelques fois à la télévision avant d’être castée pour le long-métrage de Kubrick. 800 jeunes filles s’étaient présentées pour le rôle de l’enfant, au nom de Dolores Haze.





Le succès du film a permis à Sue Lyon de jouer dans une vingtaine de films de cinéma et de télévision, comme «La Nuit de l’iguane» de John Huston et «Frontière chinoise» de John Ford. Elle arrête sa carrière en 1980. Le New York Times a rappelé que l’ex-comédienne avait estimé que les problèmes judiciaires de son troisième mari, incarcéré pour meurtre et vol en 1973, avaient nui à sa carrière.