Star Wars : le prochain film de 2022 se déroulera 400 ans avant la saga des Skywalkers

Alors que le neuvième opus de la saga, «L'Ascension des Skywalker», continue de dominer les box-offices mondiaux malgré les inévitables critiques, les Studios Disney ne craignent pas l'overdose et prévoient ainsi la sortie d'un nouveau chapitre pour décembre 2022. Mais cette fois, terminé les Skywalker, place à de nouveaux personnages et un récit situé... 400 ans avant les événements déjà racontés, pendant la période appelée la Haute République.

Et c'est le très informé site Making Star Wars qui livre ces informations, une valeur sûre dès qu'il s'agit de faire le point sur le futur de la saga intergalactique. Puisque les aventures familiales des Skywalker appartiennent désormais au passé, les scénaristes remonteraient le temps et se tourneraient donc vers la période de la Haute République, soit quatre siècles avant que Palpatine ne vienne semer le désordre. Vu comme un âge d'or de cette République - l'idée d'un Empire n'a pas encore émergée- il permettrait de faire intervenir des Jedis, voir même un Yoda encore jeune puisqu'âgé de «seulement» 500 ans.

La logique voudrait qu'il s'agisse du seul personnage déjà apparu au cinéma qui soit encore de l'aventure. Autre détail, on devrait aussi voir apparaitre les ennemis jurés des Jedis, les Siths. Le chroniqueur Jason Ward, du site makingstarwars.net, avance que le grand méchant de ce nouveau film pourrait être le seigneur Sith Dark Bane. Il s'agit d'un des plus puissants représentants du côté obscur de la Force, et celui qui a mis en place la «Règle des deux», à savoir le fait qu'il ne peut y avoir plus de deux Siths à la fois, le Seigneur et son apprenti, ce dernier ayant vocation à prendre la place de son maître.

Autre changement par rapport à ce que les spectateurs connaissent déjà, il devrait cette fois s'agir non pas d'une trilogie, mais d'un film indépendant, qui s'attacherait à dévoiler des zones de la galaxie encore jamais explorées dans «Star Wars». Un peu à l'image des spins-off «Rogue One» et «Solo», le film prendrait alors place dans une série de sorties dont l'action se déroule lors de cette période inédite de la Haute République, et déclinées sur tous les supports possibles (films, jeux vidéos, jouets,...).