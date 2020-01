Gwyneth Paltrow assure qu'elle ne jouera plus jamais de rôles principaux

Oscar, Golden Globe, Emmy... Gwyneth Paltrow est une actrice reconnue de ses pairs, et appréciée par le très grand public, notamment après ses apparitions dans Iron Man et le monde de Marvel. Pour autant, à 47 ans, elle ne se voit plus servir des premiers rôles, que ce soit au cinéma ou à la télévision.

Il faut dire qu'elle s'était faite plus rare depuis quelques années déjà. En dehors de petits rôles dans les Avengers ou dans Spider-Man, elle n'est plus apparue au cinéma depuis 2015. Jouer lui est tout simplement devenu insupportable. Interrogée par le site internet Bazaar, elle s'explique : «Quand j'étais actrice, ça me consumait. (...) J'en suis arrivée au point où même ces petites choses du quotidien, comme être dans une voiture en direction du plateau ou me faire maquiller, devenaient insupportables».

Cette aversion pour son métier d'actrice remonte à 2006, alors qu'elle jouait dans Proof, tout en étant enceinte de sa fille. «Quand j'ai eu ma fille, je savais que j'allais prendre un long moment off. Et depuis, je n'ai plus jamais accepté de premier rôle», confirme-t-elle.

Elle n'a cependant pas complètement disparu de la circulation. En 2019, elle apparaissait notamment dans la série The Politican, et sort bientôt une émission à propos de sa marque Goop. Une mini-série documentaire qui fait d'ailleurs polémique, puisque l'actrice avait notamment vanté des produits ou expériences qui s'avéraient parfois dangereux selon certains médecins.