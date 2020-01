Les 10 nouveaux one-man show à découvrir à la rentrée 2020

La rentrée est synonyme de nouveautés, et les humoristes ne dérogent pas à la règle. Nombre d'entre eux reprennent du service en ce début d'année avec de nouveaux spectacles.

Parmi eux, Bérengère Krief est de retour après trois ans d'absence en coach sentimental. Olivier de Benoist signe son quatrième spectacle. Jérémy Ferrari s'attaque à un nouveau sujet : la santé. Max Boublil renoue avec la scène huit ans après son one-man musical. Sans oublier Mathieu Madénian et Bun Hay Mean, qui reprennent leur show respectif tout juste dévoilé fin 2019.

Quatre enfants, quatre one man pour Olivier de Benoist

© Pascal Ito

Olivier de Benoist alias ODB a une tradition. Il écrit un spectacle pour chacun de ses enfants. Alors qu’il est devenu père pour la quatrième fois, l’humoriste signe tout naturellement un quatrième one man intitulé « Le petit dernier ». Après avoir passé au crible la gent féminine dans « Haut débit » et « Fournisseur d’excès », la crise de la quarantaine dans «0/ 40», en 2020 il s’attaque, avec son sourire enjôleur et son humour mordant, à la paternité. L’occasion pour l’humoriste d’imaginer « faire un plan social » au sein de sa propre famille.

A partir du 11 janvier, «Le petit dernier», La Nouvelle Eve, Paris.

Bérangère Krief de retour en coach sentimental

Après trois ans loin des planches, la pétillante blonde, aussi espiègle que drôle, est de retour avec un nouveau one woman show. Celle qui dans son précédent spectacle ironisait sur le mode « comment s’en sortir quand on a le physique d’une Barbie et la voix d’un GI Joe » s’attèle, cette année, à son sujet préféré : l’Amour. La jeune femme qui n’aime rien moins que s’amuser des contraires, compte bien tenter de comprendre comment « peut-on se faire des films et prendre des vents en série » ou encore « passer des papillons dans le ventre au bourdon dans la tête ». Ça promet.

A partir du 17 janvier, « Amour » Théâtre de la Gaîté Montparnasse, Paris.

Bruno salomone présente le premier one man show d'anticipation

Après le succès de son seul en scène « Euphorique », qui signait son retour au one man en 2016 après treize ans loin de ce genre, Bruno Salomone n’aura, cette fois, pas attendu aussi longtemps pour présenter son nouveau spectacle. Un show qu’il présente comme le premier one-man d’anticipation, dans lequel l’extravagant Bruno Salomone propose de camper, comme il sait si bien le faire, tous les personnages d’une émission de télévision futuriste et déjantée : un animateur mégalo, des chroniqueurs d'un nouveau genre, des invités triés sur le volet. Le tout, ponctué de flashs météo, de pubs et de chansons décalées.

A partir du 23 janvier, «Le show du futur», Palais des Glaces, Paris.

Audrey Vernon poursuit son analyse du capitalisme dans «Billion dollars baby»

L’excellente Audrey Vernon, qui s’est fait connaître du grand public avec son désopilant seul en scène « Comment épouser un milliardaire ? » y propose une suite. Dans «Billion dollars Baby», rodé à Avignon cet été, elle s’apprête à avoir un enfant avec son fameux milliardaire et décide de lui expliquer le monde dans lequel il va naître. Entre néolibéralisme, pollution de l’air, marchandisation de la vie et changement climatique, ça promet.

Tous les mercredis jusqu’au 26 février, « Billion dollars Baby », La nouvelle Seine, Paris.

Jérémy Ferrari chirurgien du rire avec «Anesthésie générale»

Après avoir décrypté, avec son humour noir et féroce, la religion (« Mes 7 péchés capitaux », « Hallelujah Bordel ! ») puis la guerre ( «Vends 2 pièces à Beyrouth» ), Jérémy Ferrari passe au crible un nouveau sujet explosif : la santé. Et bien que ce nouveau one man s’appelle «Anesthésie générale», cela risque de faire mal.

Les 24, 25, 26, 31 janvier et 1eret 2 février, dans « Anesthésie générale », Maison de la Mutualité, Paris et en tournée.

le suisse Thomas Wiezel se dévoile

Ex-chroniqueur de La bande originale de Nagui sur France Inter, passé par le Jamel Comedy Club sur Canal + et Quotidien de Yann Barthès, le Suisse Thomas Wiezel dévoile à Paris son nouveau one man « Ça va ». Un titre en forme d’affirmation, dans lequel le jeune homme, au look de premier de la classe et à la vanne bien sentie, se raconte et ne compte pas s’épargner.

A partir du 31 janvier, Thomas Wiezel « Ça va », Le Point Virgule, Paris

David Azencot rit de la fin du monde

Après « Fils de pub » et « Inflammable », David Azencot présente son troisième spectacle. Un one man baptisé « Animal » dans lequel l’humoriste adepte du politiquement incorrect rit de la fin du monde annoncée. L’occasion d’aborder des thèmes d’actualité : des tresses de Greta Thunberg aux phénomènes de greenwashing et de flyshaming, ou encore de tous un tas d’animaux : des ours qui mangent les vacanciers, des requins amateurs de surf ou encore des lionnes épuisées par la charge mentale.

A partir du 8 janvier « Animal », Le Point-Virgule, Paris.

Max Boublil de retour huit ans après son one man musical

A quarante ans, Max Boublil n’a pas pris une ride. Celui qui s’est fait connaître sur la toile avec ses chansonnettes décalées et provoc, adaptées en 2011 pour la scène en un one man musical, revient avec un nouveau spectacle. Huit après ce dernier show, l’humoriste passé par le grand écran et actuellement à l'affiche de «Play» est devenu papa. Et c’est cette vie, que le quadra au look d’éternel adolescent - sweat-shirt, veste en jean et cheveux hirsutes - compte bien fuire en remontant sur scène pour dévoiler son nouvel univers. Un monde où se côtoie pêle-mêle sa fillette fan de Booba, l’Abbé Pierre, Google et la baby-sitter.

Du 6 février au 28 mars, Max Boublil nouveau spectacle, L’Européen, Paris.

Bun Hay Mean alias «chinois marrant» poursuit l'aventure

Après un rodage au Point-Virgule cet été avec une quarantaine de dates fin 2019, Bun Hay Mean s’installe au Palais des glaces pour deux mois avec « Le monde appartient à ceux qui le fabriquent ». Avec ce troisième show, il donne une suite à « Chinois marrant » et s’inspire d’une légende qui veut que Dieu ait créé le monde en six jours laissant les finitions aux Chinois. L’occasion pour Bun Hay Mean d’offrir au public une plongée dans son univers.

Du 1erfévrier au 28 mars, Bun Hay Mean Le monde appartient à ceux qui le fabriquent, Palais des glaces, Paris.

Mathieu Madénian prend ses quartiers au théâtre de l'Oeuvre

© Thomas O'Brien

Dévoilé en décembre au théâtre du Rond-Point, le troisième spectacle de Mathieu Madénian prend ses quartiers au théâtre de l’Œuvre. Dix ans après son premier one man show, l’humoriste de 43 ans signe avec «Un spectacle familial» son show le plus personnel, et passe au crible la famille et ses petits désagréments, comme toujours, dans la pure tradition du stand-up, à coup d’anecdotes et de vannes efficaces.

Du 17 janvier au 25 avril, «Un spectacle familial», Théâtre de l’Œuvre, Paris.