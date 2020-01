«Les Bronzés font du ski» fêtent leurs 40 ans à Val d’Isère

Le célèbre film culte «Les Bronzés font du ski» fête son 40e anniversaire ce week-end dans la station Val d’Isère (Savoie) où il a été tourné.

Une partie du casting original est attendu sur place : Marie-Anne Chazel, Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot et Bruno Moynot (qui jouait Gilbert Sellmann avec sa mythique «crêpe au suc’»).

Ils seront accompagnés du réalisateur Patrice Leconte et du producteur Yves Rousset-Rouard. La station a prévu un programme chargé pour fêter cette comédie d’anthologie : performance des artistes de la Folie Douce aux couleurs du film, gâteau d’anniversaire réalisé par le MOF Patrick Chevallot…

A 21h, le cinéma de Val d’Isère, le Splendid, doit diffuser gratuitement le film (places à retirer à l’office de tourisme).

Et pour rappeler les répliques cultes que toute une génération connaît par cœur, de grands panneaux sont installés aux endroits où les scènes clés du film ont été tournées. On découvrira «Quand te reverrai-je, pays merveilleux ?» au pied du télésiège Bellevarde Express ou encore «Je sens que je vais conclure», à l’Hôtel Le Val d’Isère et «Vous avez oublié vot’scrabble !» à la Daille.

Le film a connu un succès moins important que Les Bronzés lors de sa sortie en 1979 (1,3 million de spectateurs contre 2,3). Pourtant il figure aujourd’hui au panthéon des meilleures comédies françaises. Chaque diffusion à la télé rassemble des millions de téléspectateurs.

Les Bronzés 3 : Amis pour la vie, sorti en 2006 a attiré quant à lui plus de 10 millions de spectateurs malgé un accueil critique plus que frileux.