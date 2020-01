L’institut du monde arabe lance son nouveau Comedy club éphémère

Après deux précédentes éditions en 2018 et 2019, l’IMA revient du 24 au 26 janvier avec son festival d'humour annuel. Un rendez-vous qui change de nom cette année et devient l'«IMA Comedy Club».

Pour cette nouvelle édition, l’Institut du monde arabe, véritable carrefour entre l'Orient et l'Occident, voit les choses en grand. Cette année, quinze artistes se succèderont dans l’établissement présidé par Jack Lang et dessiné par Jean Nouvel, pour trois jours de stand-up à l’issue desquels sera décerné le tout premier « Prix de l’humour de l’IMA ».

Stars de l'humour, jeunes pousses et ateliers au rendez-vous

Redouanne Harjane, Laura Domenge, Nadia Roz, Yacine Belhousse, Samia Orosemane, Wahid Bouzidi ou encore Lenny M’Bunga, pour les plus connus, figurent parmi les humoristes qui prendront le micro, pour un rire sans frontières.

Pour aller plus loin, les rouages de la profession d'humoriste et la jeune génération, découverte sur YouTube et Instagram, nouveau terrain de jeu des comiques, feront l'objet de deux ateliers conférences, destinés aux artistes en herbe et au grand public.

Du 24 au 26 janvier, IMA Comedy Club, Institut du monde arabe, Paris.