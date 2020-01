Modigliani, Cézanne, Monet... plus de 100.000 œuvres en accès libre

Dès ce mercredi 8 janvier, plus de 100.000 œuvres numériques, parmi lesquelles figurent des toiles de maîtres, sont désormais disponibles, en accès libre et gratuitement, sur la toile.

S’offrir une reproduction des grands noms de la peinture ou de la photographie, en haute définition et gratuitement, est dorénavant possible. L’établissement public Paris Musées, qui regroupe quatorze musées de la capitale tels que le musée d’Art Moderne, le musée Cognac-Jay, le musée Carnavalet ou le Petit Palais, a inauguré son opération d’«Open content».

Une initiative qui permet aux internautes d’accéder aux reproductions numériques de 150 308 œuvres, à ce jour, toutes tombées dans le domaine public - et donc dont l'auteur est décédé depuis plus de 70 ans - et de les télécharger gratuitement. L’objectif : mieux faire connaître, en France et à l'étranger, les collections issues de ces quatorze musées et permettre un meilleur accès à l’art et la culture. Ces œuvres sont ainsi accessibles sur le site de Paris Musées sans restriction technique, juridique ou financière, et ce, que ce soit pour un usage commercial ou non.

Des toiles de maîtres

Parmi les pépites référencées, il est notamment possible de télécharger des reproductions de Claude Monet (Soleil couchant sur la Seine - Petit Palais - Musée des Beaux-arts), d’Amadéo Modigliani (Femme aux yeux bleus - 1918 - Musée d'art moderne), de Paul Cézanne (Portrait d’Ambroise Vollard - 1899 - Muée d'art moderne), de Rembrandt (Portrait de l’artiste en costume - 1631 - Petit Palais - Musée des Beaux-arts) ou encore de Pierre Bonnard (Nu dans le bain - 1936 - Musée d'Art moderne). Toutes s’accompagnent d’une fiche technique afin de valoriser au mieux ce patrimoine culturel.

D’autre musées internationaux à l’instar du Rijksmuseum d’Amsterdam et du Metropolitan Museum de New York ont déjà mis en place ce dispositif, mais Paris Musées est la première institution française parisienne à le proposer.