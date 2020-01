Timothée Chalamet incarnera Bob Dylan dans le biopic de James Mangold

C’est le chouchou des studios hollywoodiens. Le jeune acteur de 24 ans, Timothée Chalamet, se glissera dans la peau du musicien Bob Dylan dans le prochain film de James Mangold.

Actuellement à l’affiche du long-métrage «Les filles du docteur March» de Greta Gerwig, l'ex-boyfriend de Lily-Rose Depp - si l'on en croit les dernières rumeurs qui circulent sur le net - succèdera donc aux comédiens comme Christian Bale, et à l'actrice Cate Blanchett, qui avaient tous incarnés le chanteur légendaire dans le film concept «I'm not there», de Todd Haynes en 2007.

Selon le site Deadline, l'acteur franco-américain qui avait enthousiasmé la critique pour sa performance dans «Call me by your name» de Luca Guadagnino (2018), serait déjà en train de se préparer pour ce nouveau rôle pour lequel il devra se familiariser avec la guitare.

Le long-métrage réalisé par James Mangold («Logan», «Le Mans 66») et qui pourrait s'intituler «Going Electric», s'intéressera à une période bien précise de la vie de Bob Dylan, celle pendant laquelle l'Américain a délaissé le folk pour le rock et qui a été marquée par la sortie de l'album «Bringing It All Back Home» en 1965.

Timothée Chalamet déborde donc de projets au cinéma. Il sera également à l'affiche de «Dune» de Denis Villeneuve et de «The French Dispatch» de Wes Anderson.