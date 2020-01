Jeremy Irons présidera le jury de la Berlinale 2020

L'acteur britannique oscarisé Jeremy Irons sera le président du jury du festival international du film de Berlin, qui se tiendra du 20 février au 1er mars. L’événement célèbre cette année ses 70 ans.

«Les personnages iconiques interprétés par Jeremy Irons et son style reconnaissable entre tous (...) m'ont accompagné tout le long de mon voyage cinématographique», a déclaré, dans un communiqué, le directeur artistique du festival Carlo Chatrian, qui codirige avec Mariette Rissenbeek sa première Berlinale.

Actuellement au casting de la série «Watchmen» diffusée sur HBO, l'acteur de 71 ans s'est déclaré «honoré» et «très heureux» d'endosser le rôle de président du jury. Il a par ailleurs déjà participé à la Berlinale en 2013 avec le film «Un train de nuit pour Lisbonne», réalisé par Bille August.

Après des débuts au théâtre, celui qui personnifie l'élégance du gentleman britannique a été révélé grâce au long-métrage «La maîtresse du lieutenant français», en 1981. Il a ensuite alterné les grosses productions hollywoodiennes et les films d'auteur. Jeremy Irons bénéfie d'une renommée internationale depuis «Faux semblants» de David Cronenberg, dévoilé en 1988.

We are excited to announce the legendary actor #JeremyIrons as our president of the International Jury at this year´s #Berlinale! He has embodied numerous iconic characters and won multiple awards, including the #AcademyAward for Best Actor. https://t.co/rHXJYteLRD pic.twitter.com/eBia12qmA2

— Berlinale (@berlinale) 9 janvier 2020