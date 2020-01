Oscars 2020 : comme l'an dernier, la cérémonie se déroulera sans présentateur

Comme en 2019, la 92e cérémonie des Oscars qui aura lieu le 9 février au Theatre Dolby de Los Angeles, se déroulera sans animateur. Des personnalités assureront donc le show.

Contrairement aux Golden Globes qui furent présentés le 5 février par l’humoriste britannique Ricky Gervais, cette grand-messe du cinéma hollywoodien misera sur des sketchs et l’intervention de nombreuses stars.

Un évenement qui devrait durer environ trois heures et sera suivi par des millions de téléspectateurs à travers le monde. «Ce sera très divertissant», a promis Karey Burke, présidente de la chaîne américaine ABC qui retransmet les Oscars.

