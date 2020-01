«Fosse», un opéra-expérience à découvrir dans le parking du Centre Pompidou

L'opéra comme on ne l'a jamais vu, ni entendu. Christian Boltanski, Jean Kalman et Franck Krawczyk proposent une oeuvre déroutante dans le parking du Centre Pompidou. Pour y assister, direction le sous-sol de Beaubourg ces 10, 11 et 12 janvier 2020.

Ils n'en sont pas à leur coup d'essai : le plasticien Christian Boltanski, l'éclairagiste Jean Kalman et le compositeur Franck Krawczyk aiment à investir des lieux insolites pour présenter leurs créations hybrides. Après le magasin Point P en 2003 puis l'Opéra Comique en 2016 alors en travaux, le trio se reforme le temps de trois représentations exceptionnelles commandées par l'Opéra Comique pour faire vibrer les méandres du sous-sol de Beaubourg.

Une expérience d'écoute originale

Comme pour leurs autres créations communes, «Fosse» propose au spectateur de ne plus l'être totalement justement, et de se placer dans l'oeuvre en déambulant librement dans le parking.

Cette fois, cela se fera au son de la voix de la soprano Karen Vourc'h accompagnée pour l'occasion de trentre-deux choristes de l'ensemble accentus, de treize violoncelles, six pianos, percussions et guitares électriques. Rien de figé pour celui qui entre dans cet espace. Il peut en repartir dès qu'il le veut puisque le spectacle n'aurait ni de début, ni de fin. L'objectif du trio d'artistes ne se situerait, lui, pas dans l'originalité du lieu ni dans son caractère immersif mais plutôt dans la multiplication des angles d'écoute selon le cheminement personnel de chaque spectateur, les chanteurs et musiciens étant répartis dans tout le lieu.

Contrepoint de l'exposition «Christian Boltanski, Faire son temps» au Centre Pompidou jusqu'au 16 mars, cet opéra «dantesque»se veut un écho souterrain aux oeuvres du plasticien surplombant la ville lumière depuis la Galerie 1.

«Fosse», vendredi 10 et samedi 11 janvier 2020 de 19h à 22h (dernière entrée à 21h10), dimanche 12 janvier 2020 de 17h à 20h (dernière entrée à 19h10) au parking du Centre Pompidou, niveau -1, 18 €, 9€ pour les moins de 18 ans.

«Christian Boltanski, Faire son temps», au centre Pompidou, jusqu'au 16 mars 2020 (Galerie 1, niveau 6)