Alexis Michalik va mettre en scène le musical culte de Mel Brooks «Les producteurs»

Monté pour la première fois en France, le musical culte de Mel Brooks « Les producteurs », sera mis en scène par Alexis Michalik à la rentrée prochaine.

Alors qu’il est à l’affiche de sa cinquième pièce « Une histoire d’amour » à la Scala Paris jusqu’au 28 mars, Alexis Michalik ne s’arrête jamais. Le petit Prince du théâtre hexagonal, lauréat de cinq Molières entre 2014 et 2017, assurera la direction artistique des «producteurs », la comédie musicale culte de Mel Brooks. Adapté du film éponyme sorti sur grand écran en 1968, transposé à la scène en 2001 par Mel Brooks lui-même, le spectacle est resté à l’affiche plus de six ans Outre-Atlantique. Lauréat de 12 Tony Awards, il est la comédie musicale la plus primée de Broadway. Un spectacle qui fera, en septembre prochain, ses premiers pas en France au théâtre de Paris.

L’auteur du « Porteur d’histoire » y mettra donc en scène ce récit déjanté à l’humour caustique : celui de deux producteurs véreux, qui pour arnaquer les assurances, comptent monter la comédie musicale la plus nulle possible intitulée « Le printemps d’Hitler », et signée par un ancien nazi, afin de faire volontairement un flop. Mais les choses ne se déroulent par vraiment comme prévues.

Un retour à la comédie musicale pour Alexis Michalik

Avec ce nouveau projet coproduit, entre autres, par Stage Entertainment France, à l’origine de nombreuses adaptations françaises de comédies musicales à succès telles que « Le roi Lion », « Grease » ou encore « Chicago », Alexis Michalik renoue avec un genre qu’il affectionne. Avant le succès du «Porteur d’histoire», du « Cercle des illusionnistes», d’« Edmond » ou encore d’«Intra Muros», toutes à l’affiche en ce moment, le dramaturge de 37 ans a notamment fait ses débuts en signant, en 2006, une adaptation musicale de « La mégère apprivoisée » de Shakespeare. Un registre auquel cet amateur des grandes comédies musicales mais aussi de l’humour de Mel Brooks souhaitait à nouveau se frotter.

« J’ai toujours rêvé de revenir au musical et d’adapter pour le public français un classique de Broadway », note-t-il dans un communiqué avant de livrer quelques détails sur l’orientation qu'il souhaite donner à ce futur spectacle : « je compte faire avec « Les producteurs » ce que j’ai fait avec « Edmond » : une pièce chorale avec une troupe de chanteurs, danseurs, de comédiens de talent, au service d’un spectacle aussi drôle que dynamique ».

Pour mémoire, « Edmond », pièce qui plonge dans les coulisses de la création de «Cyrano de Bergerac» portée à l’écran l’année dernière, avait raflé, en 2017, le Molière de la meilleure pièce de théâtre privée et valu à Alexis Michalik, le Molière de l’auteur francophone vivant et celui de meilleur metteur en scène.