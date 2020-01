La B.N.F. met la Fantasy à l'honneur pendant 2 mois

Un «mauvais genre»... devenu incontournable. La «fantasy», qui désigne en France ce qui relève de l’imaginaire, a longtemps dû se contenter au pays de Zola et Sartre de la place réservée aux oeuvres mineures. La faute à une culture qui a toujours fait primer le réel sur l'imagination. Mais les temps ont changé. La B.N.F. l'a bien compris, et présente jusqu'à fin mars un dispositif géant et multimédia consacré au genre.

Car entre le carton de la trilogie du «Seigneur des Anneaux» au cinéma, le ras-de-marée «Harry Potter» en librairies comme en salles, ou encore les phénomènes mondiaux «Game of Thrones» à la télé, ou «The Witcher» chez les amateurs de jeux vidéo, le genre, à l'origine littéraire, est désormais devenu incontournable dans notre culture contemporaine, et ses grands héros n'ont plus rien à envier à leurs équivalents venus des contes & légendes traditionnels.

Alors que la sublime exposition Tolkien continue de battre son plein, records de fréquentation en cours, la Bibliothèque nationale de France va encore plus loin et présente «Fantasy, retour aux sources», un vaste ensemble consacré aux cultures de l'imaginaire et ses plus belles oeuvres. Rendez-vous donc en Salle «A», celle du département de l'Audiovisuel, redécorée pour l'occasion avec une série d'originaux allant des jeux vidéo aux vinyls, en passant par les livres.

Un petit musée des classiques de la fantasy

Disséminés aux quatres coins de la salle «A», des présentoirs sous verre plongent immédiatement les visiteurs dans l'ambiance et...les souvenirs. La B.N.F. profite de ses immenses fonds pour présenter dans cette salle une partie de ses collections dédiées au genre.

Les plus anciens amateurs auront la douce sensation de replonger dans leur chambre d'adolescent, en parcourant du regard ces vitrines composées des vinyls de King Crimson, de l'édition originale du livre dont vous êtes le héros «Le Sorcier de la montagne de feu», des premiers jeux vidéo «Ultima», du «Jeu de rôle des Terres du Milieu», de la version japonaise de «The Legend of Zelda» sur la console Famicom, ou encore-une pépite- du disque de J.R.R.Tolkien lisant Bilbo le Hobbit, daté de 1975.

De quoi prendre plus au sérieux ce qui était considéré jusqu'alors (enfin, surtout par les parents...) comme des loisirs au mieux divertissants, et qui révèlent au contraire les envies et habitudes d'une époque.

Une salle «A» transformée en cinéma

Mettant en avant son rôle de conservation et d'archivage-plus de 17000 jeux vidéos remontant à 1973 y sont conservés, sans compter les oeuvres audiovisuelles-, la bibliothèque met en lumière le rôle primordial de l'imaginaire comme source d'inspiration dans la création artistique, et notamment cinématographique.

Depuis la première adaptation d'«Alice au pays des Merveilles» au cinéma jusqu'aux succès récents, en passant par la renaissance du genre dans les années 1980, la fantasy offre tout un pan de l'histoire du 7eme art. «Le Magicien d'Oz» et ses colorisations acidulées, «Jason et les Argonautes» et ses monstres plus vraies que nature, ou encore «Sacré Graal» et son fameux lapin tueur, toutes les approches de ce genre mutliformes seront visibles dans un espace dédié en forme de salle de cinéma. Tous les jours, à 12h30 et 17h30, des séances sont organisées autour de thèmes comme Les enfants héros, Magie-magiciens, Monstres et créatures...

Les classiques du genre à (re)lire

Il est aussi possible de consulter sur place une sélection d'ouvrages où tout un chacun devrait trouver son bonheur. Des parents ravis de transmettre à leurs enfants les classiques du genre qui ont marqué leur enfance, aux grands fans désireux de trouver une édition originale ou épuisée d'un titre précis, difficile de ressortir bredouille.

Vous avez lu «The Witcher», le classique de l'auteur polonais Sapkowski ? alors découvrez sa version en BD. Vous avez loupé un des numéros du manga «Fairy Tail»? Il y sera. Et si l'idée de vous plonger dans les 1300 pages du «Seigneur des Anneaux» vous rebute, alors testez sa version en livre audio. Votre enfant ne jure que par les dragons? Une sélection spéciale autour de cette créature existe, avec son petit guide à conserver. La aussi, B.N.F. oblige, le fond disponible impressionne.

Le pouvoir immersif des jeux vidéo à tester

L'autre pan de ce nouvel engouement pour les mondes imaginaires et le fantastique, devenu au fil du temps le plus conséquent, est celui des jeux vidéo. Là-dessus, la B.N.F. a mis un point d'honneur à offrir une image valorisante de ce secteur culturel, et désormais aussi patrimonial, en vantant autant que faire se peut sa politique de conservation aussi méconnue que rare dans le reste du monde, et en mettant en exergue la vitalité des oeuvres françaises dans ce domaine.

La salle «A» propose ainsi un espace de réalité virtuelle autour du jeu «Skyrim», un des rares consacré à la fantasy à avoir bénéficié d'une adaptation en VR. Toute une série d'écrans sont aussi installés, pour pouvoir tester sur place des vieux classiques comme les premiers «Ultima», ou plus récemment «Dark Souls» ou «The Witcher», en passant par des titres «indé» comme «Hollow King». Des animations autour des «hits» historiques «Gauntlet», «Ghouls'n Gouls» ou «Golden Axe» sont aussi proposées l'après-midi, tandis qu'une borne d'arcade permet d'y jouer.

Des déclinaisons à tester hors les murs

Pour pousser plus loin la découverte et l'exploration du genre, la B.N.F. a mis en place un site internet, qui donne son nom à l'évènément, «Fantasy : retour aux sources», décliné en quatre chapitres, Jouer, Découvrir, Comprendre, et Transmettre. Une belle occasion pour l'institution de mettre en valeur ses collections et ressources iconographiques, des contes et légendes de l'Antiquité aux références de notre culture numérique. Les sublimes travaux des illustrateurs «quasi-officiels» de l'oeuvre de Tolkien Alan Lee, John Howe ou Ted Nasmith-les fans des films de Peter Jackson sauront retrouver les correspondances-tout comme les séries, films ou mangas viennent illustrer les pages du site, à la qualité irréprochable.

Les partenariats passés avec les studios de jeux vidéo Blizzard («Warcraft»,..), Ubisoft («Assassin's creed»,...) ou Bethesda («The Elder Scrolls»,...) y sont sans doute pour quelque chose. On comprend mieux alors l'évolution de cette Fantasy, née en réaction à la révolution industrielle et ses brumes modernistes, pour faire sens désormais autour de thématiques comme la place des femmes, l'écologie, ou l'omniprésence de la technologie. Pour mieux accrocher l'attention des plus jeunes, le jeu «Le Royaume d'Istyald», crée spécialement pour l'occasion, déploie ses sublimes graphismes et permet d'explorer les différentes familles et sources d'inspirations du genre.

Une mine d'or à consulter sur place ou chez soi. A noter qu'une web radio est aussi mise en place (idéal pour animer vos soirées jeux de rôles?), qui diffuse pêle-mêle des bandes originales de jeux vidéo (le très symphonique «Final fanatsy», l'inoubliable «Legend of Zelda»,...), des classiques du rock et du hard rock inspirés par la fantasy, ou encore des bandes-son de films ou séries.

Un cycle de conférences inspirant

Pour les plus curieux ou passionnés, ou pour se faire une idée plus précise de la thématique, des conférences sont organisées tous les jeudis, au Petit auditorium, à partir de 18h30.

«Construire un monde», «World of Warcraft, incarnation d'un genre», «De Conan le barbare à Game of Thrones : la fantasy au cinéma»,...sont autant de sujets abordés, avec une belle place laissée là aussi aux jeux vidéo. De quoi rendre compte de l'immense place que ce genre a définitivement acquis au cours du XXème siècle, pour exploser littéralement de nos jours.

Saison Fantasy, retour aux sources, jusqu'à mars 2020, Bibliothèque François Mitterrand, Quai François-Mauriac, Paris 13e.