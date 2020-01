Billie Eilish va interpréter la chanson du prochain James Bond

Une nouvelle corde à son arc. Âgée d'à peine 18 ans, la chanteuse américaine Billie Eilish a été choisie pour interpréter le thème principal de «No time to die», le prochain James Bond, dont la sortie est prévue en avril 2020.

Préparant ses très nombreux fans à l'annonce de cette nouvelle, la jeune artiste, célèbre notamment pour le titre «Bad Guy» avait pris le soin de poster ces derniers jours dans sa story Instagram plusieurs photos des James Bond Girls.

De quoi aiguiser la curiosité de ses près de 50 millions d'abonnés avant une annonce en bonne et due forme sur Twitter faite ce mardi 14 janvier.

«La chanson principale de 'No Time To Die' sera interprétée par Billie Eilish. Billie a écrit la chanson avec son frère Finneas et elle devient la plus jeune artiste de l’histoire à enregistrer le thème d’un James Bond», ont annoncé de leur côté ses producteurs pas peu fiers.

The #NoTimeToDie title song will be performed by @billieeilish. Billie has written the song with her brother @finneas and is the youngest artist in history to write and record a James Bond theme song. pic.twitter.com/Qd5cYIRlmg

— James Bond (@007) January 14, 2020