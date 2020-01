Mostra de Venise : Cate Blanchett présidera le jury de la 77e édition

L'actrice australienne Cate Blanchett sera la présidente du jury de la prochaine Mostra de Venise. La 77e édition de ce festival se déroulera du 2 au 12 septembre 2020.

La décision de désigner l'actrice et productrice, âgée de 50 ans, à la tête du jury a été prise le 10 janvier par le Conseil d'administration de la Biennale de Venise, dont la Mostra est une entité, expliquent les organisateurs dans un communiqué.

«Chaque année j'attends la sélection de Venise, et chaque année, elle est surprenante et remarquable, a déclaré Cate Blanchett. Venise est l'un des festivals de cinéma les plus attrayants au monde, une célébration de ce moyen provocateur et stimulant qu'est le cinéma sous toutes ses formes».

#BiennaleCinema2020 #CateBlanchett will be the President of #Venezia77 International Jury!



“Every year I look expectantly to the selection at Venice and every year it is surprising and distinct. It is a privilege to be this year's Jury President” → https://t.co/7atuzGWXl3 pic.twitter.com/0LG291HzcZ

