Alexandre Astier dévoile un premier teaser et avance la sortie du film Kaamelott : Premier volet

Un double cadeau de nouvel an pour les fans. En postant sur son compte Twitter un premier teaser de son film Kaamelott, Alexandre Astier offre enfin de quoi se mettre quelques images sous la dent pour patienter. Une patience plus courte que prévue, puisque - c'est l'autre bonne nouvelle - la sortie en salles est avancée au 29 juillet de cette année.

Initialement prévue pour débarquer au cinéma le 14 octobre 2020, la suite de son programme court humoristique prend ainsi 2 mois et demi d'avance.

Avec son habituel sens de l'humour, le Lyonnais explique cette célérité par ces mots : «La patience est un plat qui se prépare à l'avance». Une info qu'il faut prendre comme une bonne nouvelle, alors qu'il y a encore peu de temps, l'idée même du projet sur grand écran semblait s'être transformée en serpent de mer, et que le secret qui entourait le tournage, réalisé l'année dernière, favorisait les rumeurs les plus pessimistes.

La patience est un plat qui se prépare à l'avance.





Du coup, le film sortira deux mois et demi plus tôt que prévu.





Pour fêter ça : teaser.#KaamelottPremierVolet pic.twitter.com/aaAX7j3yVR — Alexandre Astier (@AAstierOff) January 22, 2020

Plus de dix ans après la diffusion du dernier épisode du Livre VI, en 2009, l'immense patience des fans est donc récompensée. Porté par le thème musical envoûtant des derniers Livres, on y voit défiler la quasi totalité des personnages qui ont fait tout le sel du programme. Les traditionnels de la Table Ronde (Perceval, Karadoc, Léodagan,...), de la cour d'Arthur, des différents royaumes de Bretagne, mais aussi les célébrités qui petit-à-petit avaient intégré l'histoire, comme Christian Clavier en Jurisconsulte, Antoine de Caunes en Daguonet, ou Alain Chabat en Duc d'Aquitaine.

Plus surprenant, Alexandre Astier - dont le personnage d'Arthur n'apparait pas - a réussi à convaincre les prestigieux Guillaume Galienne et Sting de faire partie de l'aventure, ainsi que Clovis Cornillac. Enfin, on peut noter que le réalisateur est bien parti pour faire une trilogie, le film s'intitulant sobrement Kaamelott : Première partie.

Un premier volet sans arthur?

Comme Astier avait pu l'expliquer précédemment, l'histoire reprendra le fil du récit tel qu'il était à la fin du Livre V (plus précisement à la suite du neuvième épisode du Livre VI, qui après avoir décrit l'enfance d'Arthur, reprenait la chronologie de l'histoire en Bretagne).

Arthur, à l'article de la mort, a abandonné le trône, passé la main à Karadoc qui assure la régence, avant qu'Arthur ne donne les pleins pouvoirs au renégat Lancelot, ravi de traquer les anciens fidèles du Roi et les Chevaliers de la Table Ronde. Arthur, exilé à Rome pour reprendre des forces, se prépare alors à repartir pour la Bretagne, bien décidé à remettre de l'ordre dans tout ce chaos. Mais puisque l'idée d'une trilogie au cinéma est désormais acquise, on peut penser qu'Alexandre Astier va appliquer ce qu'il avait prévu de longue date et annoncé en interview, à savoir un premier épisode qui se concentrerait plutôt sur le règne de Lancelot en Bretagne, et sur l'évolution des différents protagonistes, hésitant entre résignation, résistance ou collaboration.

Il expliquait ainsi lors du Toulouse Game show en 2015 : «La fin de la saga, dans mon esprit a toujours été une trilogie de films. Mais il y a une période que je veux raconter qui s'appelle 'Kaamelott Résistance', qui parle du moment où Arthur n'est pas en Bretagne et Lancelot est au pouvoir et où les personnages qu'on connaît sont partagés entre résistance et collaboration. Je me suis demandé si je devais retourner à la télévision pour la raconter. Et puis j'ai décidé que non. Parce que je ne pense pas qu'on puisse faire un grand retour en télé, puis un autre grand retour au cinéma». Une idée confortée par l'absence du personnage d'Arthur dans le teaser ?