«Cuban Network» : Penélope Cruz, espionne malgré elle

Dans le thriller d'espionnage d’Olivier Assayas, «Cuban Network», au cinéma le 29 janvier, Penélope Cruz joue l'épouse d'un espion. Un rôle de femme forte qui lui sied à merveille.

S’inspirant du roman «Os Últimos Soldados da Guerra Fria» («Les derniers soldats de la Guerre Froide») de Fernando Morais, le réalisateur français de «Carlos» et «Sils Maria» met en scène l’histoire vraie de cinq Cubains qui ont fui le régime de Fidel Castro pour rejoindre la Floride, aux Etats-Unis. Enfin, en apparence… puisque ces «Cuban Five» ont en définitive pour mission d’infiltrer les organisations anticastristes soupçonnées d’organiser des attentats sur l’île.

Tout comme son actrice principale, Penélope Cruz, qui s'est investi corps et âme dans le projet, Olivier Assayas a été fasciné par ce récit. «C’est un fragment d’histoire contemporaine que le cinéma n’a jamais vraiment abordé. Et surtout, il y avait un cadre plus large, où se mêlaient l’intime et l’universel, des individus pris dans les rouages de la politique et de l’histoire», explique-t-il.

Première de #Cubannetwork avec la très gracieuse Pénélope Cruz heureuse de pouvoir enfin jouer un personnage cubain pour le bel accent. La comédienne remercie Olivier Assayas d’avoir batailler pour avoir obtenu les autorisations de filmer et salue les Cubains de leur générosité pic.twitter.com/ORRch6Q2KU — Constance Jamet (@constancejamet) January 22, 2020

Présenté en compétition à la Mostra de Venise, et au festival du cinéma américain de Deauville en septembre 2019, «Cuban Network» marque le retour de la muse de Pedro Almodovar au film d’espionnage. Dans la peau d’Olga Salanueva, elle donne la réplique à l’acteur et ami Edgar Ramirez, lequel incarne le pilote Rene Gonzalez qui abandonne femme et enfants à La Havane au début des années 1990, pour poser ses valises à Miami.

Ana de Armas, Wagner Moura et Gael Garcia Bernal viennent compléter le casting de ce long-métrage qui se perd parfois dans la chronologie de son récit (avec un flash-back discutable à mi-parcours), mais donne à voir notamment des images d’archives de l’ex-président des Etats-Unis, Bill Clinton. Une manière de signifier aux spectateurs que cet imbroglio politique marquant l’effondrement du régime soviétique, a bel et bien existé.