La star du fado, Ana Moura, en tournée en France en février

Figure incontournable du fado actuel, l'élégante et talentueuse Ana Moura s’apprête à se produire en France. Elle sera notamment en concert le 1er février au Grand Rex, à Paris.

Originaire de Santarem, au Portugal, cette chanteuse de 40 ans est considérée comme la digne héritière de la regrettée Amalia Rodrigues (1920-1999).

Si elle a commencé sa carrière en faisant du rock, elle s’est ensuite tournée vers le fado et a rencontré le producteur et guitariste, Jorge Fernando. Dans le cadre de sa tournée européenne, celle qui a signé les albums «Guarda-me a vida na mão», «Aconteceu», «Para além da saudade» et «Moura», fera escale, au mois de février, dans la capitale française, au Grand Rex, avant de se produire à Trappes (le 7), à Bruxelles (le 8), à Bordeaux (le 21), ou encore à Clermont-Ferrand (le 22).

Parmi les milliers de fans qu’elle compte dans le monde entier, Ana Moura peut se targuer d’avoir réussi à séduire Mick Jagger, le leader des Rolling Stones. Celui-ci l’a même conviée à interpréter «No expectations» au stade José Alvalade XXI, à Lisbonne, en juin 2007. Prince était aussi l’un de ses plus grands admirateurs. L'auteur de «Purple rain» avait chanté avec elle à l’occasion d’un concert dans la capitale portugaise, en juillet 2010. Le ténor italien Andréa Bocelli et le groupe U2 applaudissent également le talent de celle qui a fait l’ouverture du 62e concours de l’Eurovision, en 2018.