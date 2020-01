«Le Lion» : Dany Boon et Philippe Katerine, un duo inédit sur grand écran

Dans «Le Lion» de Ludovic Colbeau-Justin, en salles le 29 janvier, Dany Boon et Philippe Katerine se donnent la réplique pour la première fois. Un duo qui ne manque pas de panache.

Plus complices que jamais, le Ch’ti et le Vendéen ont ouvert la 23e édition du Festival du film de comédie de l’Alpe d’Huez, le 14 janvier, avec la projection, hors compétition, de cette comédie qui rend hommage aux films d’action populaires des années 1970-1980, comme «La chèvre» de Francis Veber.

Interné dans un hôpital psychiatrique, Léo Milan (Dany Boon), alias «Le Lion», prétend être un agent secret. Il séduit les femmes avec autant de classe que James Bond, et roule des mécaniques comme Belmondo dans «Le professionnel» ou «L'as des as». Mais tous le prennent pour un mythomane, y compris son médecin, prénommé Romain, joué par Philippe Katerine. Ce dernier qui, lui aussi, ne semble pas tout à fait sain d’esprit, va devoir faire équipe avec son patient et le faire sortir de l'institut, s’il veut retrouver sa fiancée disparue.

Voilà donc un tandem improbable propulsé dans des aventures rocambolesques qui promettent de folles cascades, des situations ubuesques et de nombreux gags visuels.

Un «Roman d'amitié» sur le plateau

S’ils apparaissent très unis à l’écran, Dany Boon et Philippe Katerine ne se connaissaient pourtant pas avant le tournage. Les deux acteurs, de prime abord très différents, ont très vite sympathisé. «Pour tout dire, je ne savais pas beaucoup de choses de (Dany), mais ça s’est passé très facilement, explique Philippe Katerine. J’ai tout de suite compris qu’il était simple et qu’il avait une expérience que moi je n’ai pas. Je l’ai d’emblée considéré un peu comme mon grand frère, à l’image de la relation entre Romain et le Lion dans le film».

.@DanyBoon continue la tournée en province du film #LeLion



Mercredi au cinéma ! pic.twitter.com/46CQQkUnbS — TF1 Studio (@TF1Studio) January 24, 2020

Un sentiment également partagé par Dany Boon qui assure que la force de ce divertissement tenait avant tout à son duo d’acteurs, en jouant sur la notion de Clown Blanc et d’Auguste. «Philippe et moi n’avons pas de souci d’égo mal placé, et aucun d’entre nous n’a jamais cherché à tirer la couverture à soi», précise le réalisateur de «Raid Dingue».