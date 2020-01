Comment une prothèse de nez a transformé Charlize Theron dans Scandale

La ressemblance avec Megyn Kelly était trop grande pour être naturelle. Dans le film Scandale, qui retrace les agressions sexuelles perpétrées au sein de la chaîne de télévision américaine Fox News, l'actrice australienne prend le rôle de la célèbre présentatrice.

Mais plus qu'un travail sur la diction ou sur les mouvements, Charlize Theron a été équipée d'une prothèse de nez particulière. Réalisée par ordinateur et imprimée en 3D, l'outil a été conçu par un prothésiste américain : Kazu Hiro. Interrogé par le HuffPost, il a ainsi expliqué que ce choix était motivé par l'actrice : «c'était très important pour elle de ressembler à Megyn Kelly, pour l'aider et aider les autres à rentrer dans l'histoire». Des prothèses de paupières ont également été créées.

Mais elle n'est pas la seule à avoir bénéficié de ce genre de technique. Nicole Kidman ou John Lithgow, qui jouent respectivement Gretchen Carlson et Roger Ailes, deux des personnages principaux, ont tout deux eu des prothèses sur leur visage. Les maquillages des acteurs prenaient, en conséquence, plusieurs heures avant de pouvoir jouer les différentes scènes.

Le tout pour un résultat qui semble avoir été apprécié par la critique et les experts du métier. Charlize Theron a ainsi été nommée aux Oscars pour la meilleure actrice dans un second rôle, quand Kazu Hiro a été nommé pour le meilleur maquillage et coiffure aux côtés d'Anne Morgan et Vivian Baker. Reste encore à aller chercher la statuette le 9 février prochain.