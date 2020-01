Grammy Awards 2020 : le vibrant hommage d'Alicia Keys à Kobe Bryant

La tristesse était palpable chez chacun des invités des 62e Grammy Awards, dimanche soir, à Los Angeles, après la mort tragique du basketteur Kobe Bryant. La maîtresse de cérémonie, Alicia Keys, n’a pas manqué de rendre hommage à la star de la NBA.

C’est dans le célèbre stade Staples Center de Los Angeles, l'endroit même où Kobe Bryant a joué des années durant pour l'équipe des Lakers, que la prestigieuse soirée musicale s’est tenue.

«Nous ressentons tous la même tristesse en ce moment. Aujourd'hui, Los Angeles, l'Amérique et le monde entier a perdu un héros, et nous nous retrouvons littéralement ici, le cœur brisé, dans la maison que Kobe Bryant a bâtie», a déclaré Alicia Keys, avant d'entonner une version poignante et a capella de «It's So Hard to Say Goodbye To Yesterday», rejointe par le groupe soul, Boys II Men.

"We're literally standing here heartbroken in the house that Kobe Bryant built." At the Staples Center, @aliciakeys opens the #GRAMMYs with a touching tribute. pic.twitter.com/wPY8VkReOb — CBS (@CBS) January 27, 2020

Watch Alicia Keys and Boyz II Men Sing "It's So Hard to Say Goodbye" in honor of Kobe Bryant at the #GRAMMYs #AliciaKeys pic.twitter.com/RYXXNvK3pS — Q. (@quinterrius_) January 27, 2020

Peu de temps avant cette intervention bouleversante, la chanteuse Lizzo, grande favorite avec huit nominations, avait ouvert le gala en dédiant la cérémonie de remise des prestigieux prix de l'industrie musicale au défunt basketteur, mort à 41 ans, dans un accident d'hélicoptère, avec notamment sa fille. «Ce soir, c'est pour Kobe», a-t-elle crié.

Pendant la soirée, certains artistes ont porté ou affiché sur scène les maillots de Kobe Bryant, célèbre pour son numéro 24.

Des dizaines d'admirateurs, souvent en larmes, s'étaient rassemblés dimanche après-midi pour rendre hommage à la star du basket à l'extérieur du stade, pendant que les premiers prix étaient distribués non loin de là, au Microsoft Theatre.