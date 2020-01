César 2020 : Malgré la polémique, Roman Polanski est le grand favori avec 12 nominations pour «J'accuse»

L'Académie des César a dévoilé ce mercredi au Fouquet's, à Paris, la liste complète des nominations pour la 45e cérémonie, qui se tiendra le 28 février et sera diffusée en clair sur Canal+. Nommé dans douze catégories, le film controversé «J'accuse» de Roman Polanski mène la course, suivi des «Misérables» et de «La belle époque».

En novembre 2019, la sortie de la reconstitution de l'affaire Dreyfus par le cinéaste franco-polonais de 86 ans, avec Jean Dujardin, a été perturbée. Et pour cause, «J'accuse», qui avait été récompensé du Grand Prix du jury à la Mostra de Venise en septembre, débarquait dans les salles obscures alors que Roman Polanski faisait l'objet d'une nouvelle accusation de viol.

La photographe Valentine Monnier déclarait en effet avoir été «rouée de coups» et violée par le réalisateur en 1975 à l'âge de 18 ans, alors qu'elle était venue skier en Suisse avec une amie. Une accusation aussitôt réfutée par l'avocat du cinéaste.

Faut-il dissocier l'art de l'homme ? L'œuvre de son créateur ? Si les associations féministes ont crié au scandale après l'annonce de ces nominations, l'Académie des César assume ce choix. «(Cette dernière) n'est pas une instance qui doit avoir des positions morales», a affirmé le président, Alain Terzian, après la conférence de presse de ce mercredi 29 janvier. «Sauf erreur de ma part, 1,5 million de Français sont allés voir son film. Interrogez-les», a-t-il ajouté.

Si on ne sait pas encore si Roman Polanski sera présent salle Pleyel, à Paris, le 28 février, pour cette grand-messe du cinéma français présidée par l'actrice Sandrine Kiberlain, et avec l'humoriste Florence Foresti comme maîtresse de cérémonie, la tapis rouge devrait néanmoins être foulé par les équipes des films «Les Misérables» de Ladj Ly et «La belle époque» de Nicolas Bedos qui sont chacun en lice avec onze nominations. L'un filme l'embrasement des banlieues, l'autre remonte le temps avec une pointe de cynisme. Deux concurrents de taille face au thriller historique qui sont suivis de près par «Portrait de la jeune fille en feu» de Céline Sciamma (dix nominations), «Grâce à Dieu» de François Ozon et «Hors normes» d'Olivier Nakache et Eric Toledano (huit nominations), et «Roubaix, une lumière» d'Arnaud Desplechin (sept nominations).