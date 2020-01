Cinéma : Light Cone rend hommage à Maurice Lemaître

L'association Light Cone, référence mondiale du cinéma expérimental, rend hommage à l'un des maîtres du genre, Maurice Lemaître. Une séance de projection spéciale de «Le film est déjà commencé ?», accueillie par le cinéma Luminor Hôtel de Ville.

C'est en 1951 que Maurice Lemaître, alors âgé de 25 ans et encien assistant réalisateur d'Isidore Isou, sort ce qui est son premier film. Le premier de plusieurs dizaines, tous réalisés et financés sans aide extérieure.

«Le Film est déja commencé» a marqué l'Histoire du cinéma en cassant tous les codes des projections de films traditionnelles. La pellicule est grattée, recolorée, les images proviennent d'autres films détournés, la bande-son est reconstruite, avec la voix de Maurice Lemaître accompagnant l'ensemble du film.

Et durant la projection, divers happenings sont mis en scène : bagarres entre spectateurs, provocations, insultes... Les (vrais) spectateurs de cette séance organisée par Light Cone sont ainsi invités à participer de manière active à la projection.

«Ce que nous essaierons de faire, à l'occasion de la première de la version restaurée en 35mm du film, c'est de nous rapprocher le plus possible de l'utopie performative et avant-gardiste théorisée et réalisée par Maurice Lemaître, cinéaste, peintre et poète lettriste qui a marqué l'histoire de l'art du XXe siècle, en proposant une expérience de spectateur unique, un événement artistique total où destruction et innovation sont mêlées dans une joyeuse et inoubliable pagaille générale», explique Federico Rossin, historien de cinéma et maître de cérémonie de cette projetction un peu spéciale.

«Le film est déjà commencé», mardi 4 février 2020 à 20h30 au Luminor Hôtel de Ville.