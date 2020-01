La série One Piece en live action, adaptée du célèbre manga, va débarquer sur Netflix

La nouvelle était attendue par les fans. La série live action adaptée du manga One Piece sera disponible sur Netflix.

Cette adaptation, dans les tuyaux depuis longtemps, sera menée par Tomorrow Studios, déjà derrière le passage en live action d'un autre manga, Cowboy Bebop, également sur Netflix.

Pour le moment, seuls dix épisodes des péripéties rocambolesques de Luffy et de sa clique sont prévues. Reste à savoir si ceux-ci reprendront des aventures déjà publiées en manga ou si l'histoire sera totalement inédite. Les noms des acteurs qui seront au casting sont également très attendus.

Et que les fans de l'œuvre originale se rassurent, Eiichiro Oda, l'auteur de la série de mangas, sera bien associé à cette adaptation.

Avec plus de 320 millions de copies dans le monde, One Piece est devenu récemment la série dessinée par un seul auteur la plus diffusée dans le monde, selon le Livre Guinness des Records. Elle suit les aventures de Monkey D. Luffy et de son équipage de pirates, qui explore un monde fantastique à la recherche du trésor ultime, connu sous le nom de «One Piece», pour devenir le prochain roi pirate.