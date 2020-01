Ikea et Le Point virgule donnent leur chance à de jeunes humoristes

Une association étonnante. Ikea et Le Point Virgule lancent, ce vendredi 31 janvier, un appel à candidature. Le tandem propose aux humoristes en herbe de participer à la création d’un spectacle de stand-up autour du manque d’espace dans la vie quotidienne, coaché par Titoff et la directrice artistique du Point Virgule, Antoinette Colin.

Parce que les problématiques de rangements dans les petits espaces sont souvent un casse-tête chinois, le spécialiste de l’aménagement fait le choix d’en rire. Intitulée «La petite pièce Ikea», cette initiative permettra à des humoristes en herbe de tenter leur chance. Les plus talentueux se verront ouvrir les portes de la mythique salle du Point Virgule pour trois dates début mars, avant de partir en tournée à Lille, Marseille et Lyon.

Afin de participer à ce tremplin humoristique d'un nouveau genre, les jeunes talents ont jusqu’au 14 février pour poster, sur la plate-forme dédiée, un sketch vidéo de maximum trois minutes mettant en scène le manque d'espace et ses tracas.

Des lauréats coachés par des experts de l'humour

A l’issu de l’appel à candidature, vingt humoristes seront sélectionnés par un jury de professionnels, composé de l’humoriste Titoff et d’Antoinette Colin, directrice artistique du Point Virgule, pour leur qualité d'ecriture, leur personnalité et leur jeu d'acteur. Leurs créations seront ensuite soumises au vote du public.

Révélés le 24 février, les huit candidats les plus plébiscités par le grand public se produiront notamment les 5, 6 et 7 mars dans le temple parisien de l'humour. Ils bénéficieront d'un coaching personnalisé et des bons conseils de Titoff et Antoinette Colin pour, qui sait, marcher dans les pas de Florence Foresti, Elie Kakou, Pierre Palmade, Fary, tous passés par le Point Virgule.