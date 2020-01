Instagram a supprimé le compte du rappeur Booba

Tremblement de terre sur les réseaux sociaux. Instagram a supprimé le compte (très actif) du rappeur Booba ce jeudi. La raison est vague mais peut-être toute trouvée.

Le Duc de Boulogne, devenu l’une des références sur ce réseau social avec ses posts ironiques ou critiques envers d’autres rappeurs, se retrouve exclu.

Quelques heures avant la suppression de son compte, Booba avait prévenu ses 4,6 millions d’abonnés. «Apparemment c’est mon dernier post ! Instagram ferme mon compte définitivement à 16h. Merci pour votre soutien la piraterie n'est jamais finie», pouvait-on lire. Et à 16h, il n’était en effet plus possible trouver le compte du rappeur.

La cause de cette suppression concernerait la publication d’une vidéo de la sextape d’un autre rappeur, Fianso. A une question du compte Lacrem « C’est quoi cette histoire ?», Booba a répondu «Une histoire de fesses». Rihanna avait connu pareil mésaventure il y a quelques années après avoir publié des photos d’elle dénudée.