César 2020 : Avec sa «Belle époque», Nicolas Bedos décroche onze nominations

Avec «La Belle époque», Nicolas Bedos signe une comédie romantique qui alterne nostalgie, humour et cynisme. Et pour son deuxième essai derrière la caméra, le réalisateur a obtenu onze nominations aux César 2020, ex-æquo avec «Les Misérables» de Ladj Ly.

Victor (Daniel Auteuil), la soixantaine, ne se reconnaît plus dans cette société moderne où l’on préfère passer sa soirée en tête-à-tête avec son téléphone portable plutôt que de discuter, et où les dessinateurs, comme lui, sont virés des journaux qui privilégient les nouvelles technologies au papier.

Cet époux devenu dépressif et râleur, Marianne (Fanny Ardant), psychanalyste pétillante et pleine de vie, ne le supporte plus. A tel point qu’elle entame une liaison avec l'un de ses amis (Denis Podalydès) et, accessoirement, l’un de ses patients au cabinet.

Face à cette crise parentale, leur fils tente de trouver un stratagème pour redonner un peu de piquant à leur vie de couple. Il demande à son pote Antoine (Guillaume Canet) de lui venir en aide. Cet entrepreneur brillant propose par le biais de sa société, de se replonger à l’époque de son choix. Grâce à des acteurs - plus ou moins performants -, une mise en scène millimétrée et des décors en carton-pâte, il tente de reconstituer à la perfection la période rêvée du client... Une offre qu'il soumet à Victor.

Alors que la plupart des «invités» choisissent la vie de château à Versailles avec Marie-Antoinette ou une soirée arrosée avec Ernest Hemingway, Victor, lui, demande de revivre le 16 mai 1974, date à laquelle il a rencontré sa femme quand on fumait encore dans les bistrots et que les pantalons pattes d’eph faisaient fureur. Pour jouer le rôle de Marianne, Antoine convainc son ex (Doria Tillier, qui concourt aux César dans la catégorie «meilleure actrice»), une comédienne avec qui il entretient une relation «compliquée».

Ça y est les nominations pour les #César2020 sont tombées ! Petit récapitulatif des favoris :



12 pour J'accuse



11 pour La Belle Époque



11 pour Les Misérables



10 pour Portrait de la jeune fille en feu



8 pour Grâce à Dieu



8 pour Hors Normes



7 pour Roubaix, une lumière pic.twitter.com/pcSBMhK6Cf — CANAL+ Cinéma (@CanalplusCinema) 29 janvier 2020

Après «Monsieur et Madame Adelman» (2017), Nicolas Bedos, qui prépare actuellement le 3e volet d'OSS 117, s’interroge de nouveau sur le temps qui passe et la lassitude de l’être cher. Une comédie caustique et drôle, empreinte de nostalgie, qui offre à Fanny Ardant (en lice pour le César de la meilleure actrice dans un second rôle) et Daniel Auteuil (en lice pour le César du meilleur acteur), l’un de leurs plus beaux rôles. Les récits s’entremêlent dans une mécanique parfaitement maîtrisée, et les répliques percutantes suscitent parfois l’hilarité. Nicolas Bedos va même jusqu’à s’auto-parodier quand, dans cette scène où un collègue d’Antoine demande s’il se prend pour Dieu, celui-ci – double du réalisateur – répond : «Non, je suis le scénariste». Un clin d’œil à son attitude jugée par certains provocatrice et prétentieuse quand il officiait sur les plateaux de télé en tant que chroniqueur.

Très bien accueilli lors de sa présentation hors compétition sur la Croisette en mai, pour laquelle de nombreux amis du fils de Guy (Marion Cotillard, Jean Dujardin, Gilles Lellouche…) avaient fait le déplacement, ce long-métrage a attiré plus d'un million de spectateurs au cinéma depuis sa sortie le 6 novembre 2019. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, il sera disponible en DVD, Blu-Ray et VOD le 11 mars.