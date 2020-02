3 visites de musées parisiens à faire en amoureux pour la Saint Valentin

Cupidon plante une nouvelle fois sa flèche dans les musées parisiens afin de fêter dignement la Saint Valentin. Qu'on soit en couple, ou non, la fête des amoureux est l'occasion de visiter les musées parisiens comme on ne les a jamais vus. Sélection.

Des Coeurs au Musée de la vie romantique

Pierre et Gilles 40 ans – Autoportrait, 2016 Photographie imprimée par jet d’encre sur toile et peinte 123,5 x 102 cm. Pièce unique - Courtesy Templon, Paris-Bruxelles © Pierre & Gilles

Le 14 février, une date évidente pour ouvrir au public l'exposition «Coeurs», en place néanmoins jusqu'au 12 juillet au Musée de la vie romantique à Paris. Il s'agit d'y découvrir quarante oeuvres de trente artistes contemporains qui tous, se sont penchés sur la représentation du coeur comme expression du sentiment amoureux.

S'il est un organe, le coeur est aussi un symbole et un motif présenté ici à travers le dessin, la peinture, la sculpture, la céramique, le néon ou encore la photographie. Des artistes populaires tels que Niki de Saint Phalle, Annette Messager, Sophie Calle ou encore Pierre et Gilles s'y sont essayés.

L'occasion pour le Musée de la Vie Romantique d'insérer ces oeuvres dans un parcours faisant découvrir les collections permanentes du musée et d'inviter le visiteur à avoir un oeil neuf sur les oeuvres du XIXe siècle accrochées aux murs.

L'exposition sera gratuite le jour de la Saint Valentin, avec en prime une riche programmation culturelle pour petits et grands : de l'atelier en famille au Dj Set en passant par des interventions dansées, le musée fêtera les amoureux sans oublier d'immortaliser ce moment : un photomaton sera mis à disposition gratuitement dans la cour du musée.

«Coeurs» du 14 février au 12 juillet 2020 au Musée de la vie romantique de Paris.

De l'amour au Palais de la découverte

«Un cerveau qui palpite». © Mina Perrichon. 2019

Crise climatique, guerres, virus, violences en tous genres... Rien n'incite vraiment à parler du sentiment amoureux dans l'actualité toujours chargée. Le Palais de la découverte, lui, rappelle à tous ce qui fait tenir l'humanité debout : l'amour.

«De l'amour» entraîne les visiteurs - d'au moins 15 ans - dans les mécanismes scientifiques de l'amour, l'attachement, la sexualité et l'empathie. A travers plusieurs thématiques, on découvre que s'il n'existe aucune théorie scientifique regroupant ces termes, ils déclenchent les mêmes secrétions d'hormones. Et ce n'est pas parce qu'on ne parle pas catastrophes qu'il ne faut pas être sérieux. L'exposition questionne la biologie, les neurosciences, la psychologie, la sociologie, l'art et l'anthropologie afin de mieux comprendre ce mystérieux sentiment qu'est l'amour.

«De l'amour» jusqu'au 30 août au Palais de la découverte.

soirée Love au Musée Rodin

© Agence photographique du musée Rodin J Manoukian

Le musée le plus romantique de Paris ? Assurément le musée Rodin avec ses jardins arborés et ses allées cachées. D'autant plus qu'il abrite l'une des plus célèbres oeuvre au monde, «Le baiser» créée par Auguste Rodin, l'une de la myriade de créations sensuelles du maître qui fit de son histoire d'amour passionnée avec Camille Claudel l'objet de toute une partie de sa création.

Suite au succès des trois premières éditions de la soirée «Love», le musée Rodin limite le nombre de place pour la soirée du 14 février. Les chanceux pourront déambuler dans le musée et ses jardins, en musique et poésies. Un espace de restauration est également prévu.

«Le baiser» d'Auguste Rodin © Agence photographique du musée Rodin J Manoukian

«Love» le 14 février 2020 de 19h à 22h30 au Musée Rodin.