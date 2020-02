Matrix 4 : les premières images du tournage à San Francisco

Pilule rouge ou pilule bleue ? En 1999, Neo Anderson, campé par Keanu Reeves, choisissait la première et lançait ainsi la saga Matrix. Vingt-et-un ans plus tard, le héros s'apprête à faire son grand retour dans un nouveau volet dont le tournage vient de commencer. L'acteur principal a été aperçu sur le plateau.

Sur les images, Keanu Reeves affiche un look très éloigné de celui qu'arborait son personnage, Neo, dans les premiers films. Exit le long manteau noir et les lunettes de soleil : l'acteur porte un jean et un bonnet.

Carrie-Anne Moss, interprète de Trinity, a elle aussi été aperçue à ses côtés. Aux dernières nouvelles, Jada Pinkett Smith rempile elle-aussi pour ce nouvel opus, gardant le rôle de Niobe, et Lambert Wilson pourrait retrouver le personnage du Mérovingien. Au commandes, on retrouve également un visage connu : celui de Lana Wachowski.

The Matrix 4 filming in San Francisco! - Feb 5 2020 Thanks to @dougdalton IG Story https://t.co/uEEPFc7GWk #thematrix4 #matrix4 #KeanuReeves #SanFrancisco pic.twitter.com/PekHZotq7t

Attendu le 19 mai 2021, Matrix 4 comptera également de nouvelles têtes, parmi lesquelles Yahya Abdul-Mateen II (Watchmen), Jonathan Groff (Mindhunter), Neil Patrick Harris et Jessica Henwick (Iron Fist). Priyanka Chopra (Quantico) serait en négociations pour rejoindre le casting.

#TheMatrix4 filming in #SanFrancisco! - Feb 5 2020



Many thanks to @sfexaminer : "Matrix stars #KeanuReeves and #CarrieAnneMoss were spotted in #Chinatown today as they filmed scenes for the upcoming sequel (: @peacepandaz)"https://t.co/RrHZSMc1SS#matrix4 #houseofnanking pic.twitter.com/2RkR74d4lh

