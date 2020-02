Ces Français qui ont remporté un Oscar

Quatre films français sont en lice pour la 92ème cérémonie des Oscars, ce dimanche à Los Angeles, une première.

Alors que les récompenses sont le plus souvent décernées à des artistes américains, certains Français ont tout de même su se faire une place à Hollywood.

oscar du meilleur film

En 2012, le film «The Artist» rafle cinq statuettes, dont la précieuse récompense d’Oscar du meilleur film. C’est le seul long-métrage français à l'avoir jamais obtenu. Réalisé par Michel Hazanavicius, il raconte l’histoire d’une vedette du cinéma muet dans les années 1920, George Valentin, qui bascule dans l’oubli après l’arrivée des films parlants.

oscar du meilleur acteur

Jean Dujardin est le premier et le seul acteur français a être sacré meilleur acteur par l'Académie des Oscars. C’est grâce à son interprétation de George Valentin, dans «The Artist» que le comédien obtient son titre en 2012. Sa partenaire à l’écran, Bérénice Béjo, n’a quant à elle pas obtenu l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, alors qu’elle a été sacrée lors de la cérémonie des Césars.

Oscar de la meilleure actrice

C’est en 2008 que Marion Cotillard se voit décerner l’Oscar de la meilleure actrice, pour son interprétation d’Edith Piaf dans le film «La Môme» d’Olivier Dahan. Elle a auparavant obtenu le BAFTA et le César de la meilleure actrice pour ce rôle. Marion Cotillard a travaillé pendant des mois sur ce personnage, en se renseignant sur la vie d’Edith Piaf, et en prenant des cours de chant. L’actrice s’est même par la suite sentie «hantée» par la chanteuse, des années encore après le tournage : «J’ai fait de l’exorcisme avec du seul et du feu. Je suis partie à Bora Bora pour lui échapper. Je suis allée au Machu Picchu au Pérou et j’ai procédé à d’anciennes cérémonies chamaniques pour me purifier, avant de réaliser pourquoi je n’arrivais pas à la laisser partir. Elle avait été abandonnée dans son enfance. Sa plus grande peur était d’être seule», confie-elle à The Observer en 2014.

Elle succède ainsi à Simone Signoret, première actrice française à remporter l'Oscar, en 1960, pour son rôle dans «Les Chemins de la haute ville», de Jack Clayton.

oscar de la meilleure actrice dans un second rôle

«Le Patient anglais» n’obtient pas moins de neufs Oscar en 1997, et une Française est alors sacrée : Juliette Binoche, qui obtient l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Il obtient également les Oscars du meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure photographie, meilleurs décors, meilleurs costumes, meilleur son, meilleur montage et meilleure musique. L’actrice confie dans une interview accordée à The Guardian en 2016 : «Le succès de ce film était époustouflant. Je l’ai revu il n’y a pas très longtemps et c’est définitivement l’un de mes préférés.»

oscar du meilleur réalisateur

Alors qu’il n’en est qu’à son troisième film, Damien Chazelle obtient l’Oscar du meilleur réalisateur pour «La La Land» en 2017. Il est le plus jeune réalisateur récompensé par l’Académie. La comédie musicale du franco-américain de seulement 32 ans obtient en tout six récompenses : meilleur réalisateur, meilleure actrice (Emma Stone), meilleure photographie, meilleure musique, meilleurs décors, et meilleure chanson.

Parmi les nombreuses récompenses qu’a obtenu le film «The Artist», on compte celui de meilleur réalisateur pour Michel Hazanavicius. Il avait déjà travaillé auparavant avec Jean Dujardin et Bérénice Bejo, qui est aussi son épouse, dans «OSS117, Le Caire nid d’espions». Son nouveau film «Le Prince oublié», avec Omar Sy, est attendu dans les salles de cinéma dès le 12 février.

Autre Français à obtenir cette récompense : Roman Polanski, en 2003, pour son film «Le Pianiste». Il est le tout premier réalisateur français a être primé aux Oscars. «Le Pianiste» raconte l’histoire de Wladyslaw Szpilman, célèbre pianiste juif polonais, qui échappe à la déportation durant la Seconde Guerre mondiale, mais se retrouve parqué dans un ghetto de Varsovie.

oscar d'honneur

L’Oscar d’honneur est une récompense à part, différente des autres Oscars. Il n’y a pas de nominés pour cette catégorie, et le prix est attribué par un comité spécial. Plusieurs artistes français se sont déjà vu remettre la statuette d’honneur : la dernière en date est Agnès Varda, qui l’obtient en 2017. L'Oscar d'honneur vise à rendre hommage à l'ensemble de la carrière d'un artiste.

Il avait également été décerné à Jean-Claude Carrière (2014), Jean-Luc Godard (2010), Jean Renoir (1975), Henri Langlois (1974), Maurice Chevalier (1959) et Charles Boyer (1943)

oscar de la meilleure bande originale

Le compositeur français Alexandre Desplat a été nommé onze fois aux Oscars. Il obtient celui de la meilleure musique en 2018 pour «La Forme de l’eau», de Guillermo del Toro. Il avait obtenu son premier Oscar en 2015 pour la musique de «The Grand Budapest Hotel» de Wes Anderson. Il est nommé encore une fois cette année pour la musique du film «Les Filles du Docteur March» de Greta Gerwig. Il rejoint ainsi le cercle très fermé des compositeurs français primés à Hollywood, parmi lesquels, Michel Legrand, Maurice Jarre ou encore George Delerue.