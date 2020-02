Oscars 2020, en direct : Brad Pitt remporte l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle

La 92e cérémonie des Oscars a lieu ce dimanche 9 février au Dolby Theatre de Los Angeles. «1917», Renée Zellweger, Joaquin Phoenix et Brad Pitt font figure de favoris pour cette grand-messe du cinéma américain diffusée en France sur la chaîne Canal+. Tapis rouge, remise des prix et discours, suivez en direct les temps forts de cette édition 2020.

> La liste des nominations pour les Oscars 2020

> Quatre films français sont en compétition : «Les Misérables» de Ladj Ly, «J'ai perdu mon corps» de Jérémy Clapin, «Nefta Football Club» d’Yves Piat et «Mémorable» de Bruno Collet.

> Comme en 2019, la cérémonie se déroule sans présentateur

02h25



Quant à l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation, il revient à «Hair Love».

02h24



L'Oscar du meilleur film d'animation est décerné à «Toy Story 4» des studios Disney. Tristesse pour l'équipe française de «J'ai perdu mon corps» qui faisait partie des candidats en lice.

02h15



L'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle est attribué à Brad Pitt pour son rôle dans «Once Upon A Time... in Hollywood». Une première pour lui en tant qu'acteur. L'ex d'Angelina Jolie a salué le réalisateur Quentin Tarantino et son partenaire de jeu Leonardo DiCaprio, a remercié les cascadeurs du film, puis a dédié son prix à ses enfants.

02h11



L'actrice Regina King, oscarisée pour «Si Beale Street pouvait parler», vient remettre le prix du meilleur second rôle masculin.

02h07



Steve Martin et Chris Rock arrivent sur scène. Ils saluent notamment le réalisateur Martin Scorsese présent dans la salle pour défendre son film «The Irishman» produit par Netflix. «Un génie», selon eux. Le binôme a également critiqué le manque de diversité dans l'industrie du cinéma.

Mais au fait pourquoi n'y a-t-il plus de maître de cérémonie aux Oscars ?



Steve Martin et Chris Rock nous rafraîchissent la mémoire !#Oscars, seulement sur CANAL+https://t.co/LIuGPWOVs1 pic.twitter.com/JAJkC5YYHB — CANAL+ Cinéma (@CanalplusCinema) February 10, 2020

02h00 : Bienvenue à la 92e cérémonie des oscars !



La 92e cérémonie des Oscars est officiellement lancée avec un show ultra dansant de Janelle Monae. Elle est rejointe par Billy Porter. Ensemble, ils reprennent «I'm still standing» d'Elton John (qui lui aussi devrait pousser la chansonnette au cours de la soirée). «Je suis fière d'être une artiste noire et queer qui raconte des histoires», lance la chanteuse devant le parterre de stars. Bravo, la standing ovation est amplement méritée.

01h50 : La pression monte



Tous les invités sont désormais rentrés pour s'installer dans le Dolby Theatre de Los Angeles où la cérémonie va commencer dans quelques minutes.

01h47



L'actrice Natalie Portman a frappé fort en faisant inscrire sur sa cape les noms des réalisatrices qui auraient dû être nommées selon elle pour cette cérémonie.

#NataliePortman se révolte aux #Oscars en ayant brodé sur sa robe, les noms des femmes réalisatrices qui n’ont aucune nomination ! https://t.co/SzQG9Kjlso — PFDM #FemmesMedias (@PFDMedias) February 10, 2020

01h46



01h35



Avant Leonardo DiCaprio et Adam Driver, Joaquin Phoenix est apparu sur le tapis rouge en compagnie de sa compagne, la comédienne Rooney Mara. Va-t-il faire le grand chelem en remportant l'Oscar du meilleur acteur pour sa performance incroyable dans «Joker» ?

#Oscars nominee Joaquin Phoenix smiles on the carpet pic.twitter.com/wSZO0tbE61 — Variety (@Variety) February 10, 2020

Filthy dragon Rooney Mara goes goth chic on the #Oscars carpet pic.twitter.com/GeivaGbegj — Variety (@Variety) February 10, 2020

01h28



La chanteuse Janelle Monae avait tout prévu et anticipé une météo capricieuse en choisissant cette robe à capuche du plus bel effet.

© VALERIE MACON / AFP

01h21



Roman Griffin Davis and Archie Yates, les deux petits héros du long-métrage «Jojo Rabbit», vivent un rêve éveillé et n'échangeraient leurs places pour rien au monde.

Hear what Roman Griffin Davis and Archie Yates from #Oscars Best Picture nominee @jojorabbitmovie had to say on the #Oscars red carpet. Presented by @Verizon. #5Gbuiltright pic.twitter.com/2ACuxOCsZp — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

01h18



01h10



L'acteur de la série «Pose», Billy Porter, a fait sensation dans sa sublime robe faite de plumes en or. Un défilé de star... avant de récupérer une couverture pour éviter d'attraper froid !

01h02



A moins d’une heure du coup d’envoi de cette 92e cérémonie, les pronostics vont bon train. Et cela sous les parapluies puisque la pluie s’est invitée à Los Angeles. Qui va remporter la précieuse statuette du meilleur film ? «Once Upon A Time… in Hollywood», «1917», «Parasite» et «Joker» sont dans les starting-blocks.

It's almost time! Make your #Oscars predictions. — The Academy (@TheAcademy) February 9, 2020

00h47



La chanteuse Billie Eilish, qui signera la prochaine bande-originale du 25e volet de «James Bond», devrait livrer une performance exceptionnelle pendant la soirée.

.@billieeilish is making her way down the #Oscars red carpet. Don't miss her special performance in the show! pic.twitter.com/QSjohYiqTM — The Academy (@TheAcademy) February 9, 2020

00h38



Avec 22 nominations pour les films présents à Cannes, "Cannes est définitivement un Festival à Oscars" pour Thierry Frémaux#Oscars2020, seulement sur CANAL+https://t.co/pTCg8HxyQl pic.twitter.com/et2gr35FKV — CANAL+ Cinéma (@CanalplusCinema) February 9, 2020

00h30



L'actrice Laura Dern pose devant les photographes en compagnie de sa mère Diane Ladd. Elle est nommée pour l'Oscar du meilleur second rôle féminin pour son rôle d'avocate dans «Marriage Story».

© Robyn Peck/AFP

Antonio Banderas peut, ce soir, rafler l'Oscar du meilleur acteur pour «Douleur et gloire» de Pedro Almodovar.

© Robyn Peck/ AFP

00h05



Chrissy Metz, l’une des héroïnes de la série «This is us», interprétera pendant cette prestigieuse soirée le titre «I’m Standing With You» de «Breakthrough».

Follow along on @billboard’s Instagram stories as I take over & get ready for The #Oscars! pic.twitter.com/cMh5PAnfAc — Chrissy Metz (@ChrissyMetz) February 9, 2020

23h48



L'acteur Omar Sy encourage son pote Ladj Ly en lice pour l'Oscar du meilleur film international depuis la France. Alors que son film «Les Misérables» est en concurrence avec «Parasite», Palme d'or 2019, le réalisateur de Montfermeil peut également compter sur le soutien de ses amis Mathieu Kassovitz et JR qui ont fait le déplacement à Los Angeles pour l'occasion.

Mathieu Kassovitz et @JRart à Los Angeles pour soutenir Les Misérables de Ladj Ly #Oscars2020, seulement sur CANAL+https://t.co/tsyxrbceMY pic.twitter.com/oHukmive7p — CANAL+ (@canalplus) February 9, 2020

23h39 : les stars défilent sur le tapis rouge



Le sort en est jeté ! Les enveloppes ont été scellées et le monde entier s’apprêtent à découvrir les votes des 8 500 membres de l’Académie des arts et sciences du cinéma. Face aux grands favoris «1917» et «Joker», «Parasite», l’outsider, pourrait venir bouleverser les pronostics.

George MacKay et Dean-Charles Chapman, héros du drame historique «1917» de Sam Mendes, Bong Joon-ho, réalisateur de «Parasite», ou encore le Français Ladj Ly, auteur des «Misérables», ont foulé le tapis rouge hollywoodien en fin de journée.