Oscars 2020, en direct : Les stars défilent sur le tapis rouge hollywoodien

La 92e cérémonie des Oscars a lieu ce dimanche 9 février au Dolby Theatre de Los Angeles. Diffusée en direct sur la chaîne Canal+, la grand-messe du cinéma américain débute, décalage horaire oblige, à partir de 2h du matin en France ce lundi 10 février. «1917», Renée Zellweger, Joaquin Phoenix et Brad Pitt font figure de favoris.

> Quatre films français sont en compétition : «Les Misérables» de Ladj Ly, «J'ai perdu mon corps» de Jérémy Clapin, «Nefta Football Club» d’Yves Piat et «Mémorable» de Bruno Collet.

> Comme en 2019, la cérémonie se déroulera sans présentateur

Chrissy Metz, l’une des héroïnes de la série «This is us», interprétera pendant cette prestigieuse soirée le titre «I’m Standing With You» de «Breakthrough».

