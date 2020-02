Oscars 2020 : Revivez tous les moments forts de cette 92e édition

La 92e cérémonie des Oscars s'est déroulée ce dimanche 9 février au Dolby Theatre de Los Angeles. «Parasite» de Bong Joon-ho est le grand gagnant de cette grand-messe du cinéma hollywoodien avec quatre prix, dont celui du meilleur film. Retrouvez les temps forts de cette édition 2020.

> «Parasite» est le premier film non anglophone à remporter un Oscar du meilleur film

> Joaquin Phoenix a raflé l'Oscar du meilleur acteur («Joker»), Renée Zellweger, celui de la meilleure actrice («Judy»)

> Sans surprise, les meilleurs seconds rôles ont été attribués à Laura Dern et Brad Pitt

La cérémonie touche à sa fin. On souhaite une bonne nuit à tous les insomniaques et fans de cinéma. Rendez-vous sur le site de Canal + pour retrouver en streaming les meilleurs moments de la soirée.

05h26 : «Parasite» sacré meilleur film de cette 92e édition



C'est historique ! «Parasite» peut se targuer de faire un doublé en remportant l'Oscar du meilleur film international et du meilleur film. Et c'est la première fois qu'un film en langue non anglaise gagne cette dernière catégorie. Les pronostics annonçaient pourtant «1917» vainqueur. Cette Palme d'or 2019 qui a donc au total remporter ce soir quatre Oscars, va ressortir le 19 février en France dans une version en noir et blanc. On a hâte !

05h13 : Renée Zellweger reçoit l'Oscar de la meilleure actrice pour le biopic «Judy»



Et de 4 ! Après le Golden Globe, SAG Award et BAFTA, Renée Zellweger remporte l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle de Judy Garland dans Judy.#Oscars, seulement sur CANAL+https://t.co/LIuGPWOVs1 pic.twitter.com/kmLYQDfMnW — CANAL+ Cinéma (@CanalplusCinema) February 10, 2020

05h07 : Grand favori, Joaquin Phoenix remporte l'Oscar du meilleur acteur pour «Joker»



Ce n'est pas une grande surprise. Joaquin Phoenix domine la catégorie devant Antonio Banderas, Leonardo DiCaprio, Adam Driver et Jonathan Pryce. Il a remercié ses proches et ses collaborateurs de lui avoir «donné une seconde chance». «J'ai été égoïste, cruel et parfois pénible au travail», a-t-il expliqué avant de rendre un vibrant hommage à son frère River Phoenix, mort en 1993 d'une overdose à seulement 23 ans. «Cours à la rescousse avec amour, et la paix suivra», lui avait-il dit. Le «Joker» a ensuite rejoint les coulisses avec tous les autres lauréats.

L'émotion de Joaquin Phoenix, Oscar du Meilleur Acteur, qui cite son frère : "cours après l'amour et la paix suivra."#Oscars, seulement sur CANAL+https://t.co/4TCrwWRkbx pic.twitter.com/HRvIeBruZK — CANAL+ (@canalplus) February 10, 2020

Accompagnée de son frère Finneas, Billie Eilish a repris le tube «Yesterday» des Beatles dans le cadre d'un émouvant hommage aux personnalités disparues, parmi lesquelles Kobe Bryant, la star de la NBA disparue tragiquement avec sa fille dans un accident d'hélicoptère fin janvier près de Los Angeles. Quelques heures auparavant, sur le tapis rouge, c'était le réalisateur Spike Lee, qui sera président du prochain Festival de Cannes, qui a salué la mémoire du basketteur. Il portait en effet un ensemble mauve et jaune, couleurs de l'équipe de baskets des Los Angeles Lakers.

04h52 : Bong Joon-ho sacré meilleur réalisateur pour «Parasite»



Il pensait «en avoir fini avec la soirée» et était «prêt à (se) détendre». Mais le Sud-Coréen Bong Joon-ho est remonté sur scène pour recevoir l'Oscar du meilleur réalisateur pour «Parasite». Il a remercié Quentin Tarantino et a fait lever toute la salle pour saluer Martin Scorsese. «Si l'Académie l'autorise, j'aimerais couper ce prix en cinq et le partager avec vous tous», a-t-il demandé lors de son discours. Assurément, Bong Joon-ho va boire ce soir, à l'issue de la cérémonie.

Bravo Elton John et Bernie Taupin ! Les deux complices remportent l'Oscar de la meilleure chanson originale «(I'm gonna) love me again!» extrait du biopic «Rocketman».

L'Oscar de la meilleure chanson originale revient à Elton John et Bernie Taupin pour "(I'm Gonna) Love Me Again" du film #Rocketman de Dexter Fletcher.





#Oscars, seulement sur CANAL+https://t.co/LIuGPWOVs1 pic.twitter.com/jYBrQpmKUS — CANAL+ Cinéma (@CanalplusCinema) February 10, 2020

Brie Larson, Sigourney Weaver et Gal Gadot, trois super-héroïnes comme «toutes les femmes» dans le monde, font leur entrée sur scène. Et elles ne cachent pas leur joie de présenter la première femme cheffe d'orchestre à diriger les musiciens prêts à reprendre les différentes musiques nommées. «Joker» remporte l'Oscar de la meilleure musique originale.

Hildur Guðnadóttir reçoit l'Oscar de la meilleure musique pour Joker ! C'est la première fois qu'une islandaise remporte un Oscar !



#Oscars, seulement sur CANAL+https://t.co/LIuGPWOVs1 pic.twitter.com/YmC4VC97An — CANAL+ Cinéma (@CanalplusCinema) February 10, 2020

Elton John reste définitivement le meilleur remède pour réveiller une assemblée parfois endormie...

Le légendaire Elton John enflamme le public pour la 92e cérémonie des Oscars !



#Oscars, seulement sur CANAL+https://t.co/LIuGPWOVs1 pic.twitter.com/5TABbwB7RG — CANAL+ Cinéma (@CanalplusCinema) February 10, 2020

04h30 : «Parasite» récompensé de l'Oscar du meilleur film international



«Les Misérables» sont certainement en train de pleurer. Le film de Ladj Ly a été boudé au profit de «Parasite» de Bong Joon-ho On aurait aimé que la statuette dorée s'envole vers Montfermeil.

Charlize Theron et Nicole Kidman sont méconnaissables dans «Scandale», le film sur l'affaire Fox News. Elles incarnent les journalistes qui ont accusées Roger Ailes, PDG de la chaîne américaine, d'être un prédateur sexuel. Si le résultat est crédible, c'est grâce à Kazu Hiro, Anne Morgan et Vivian Baker qui reçoivent l'Oscar des meilleurs maquillages et des meilleures coiffures.

Rebel Wilson et James Corden ne sont pas rancuniers. A l'affiche du film «Cats», gros flop au box-office et critiqué pour ses effets spéciaux catastrophiques, les comédiens sont apparus sur scène dans leurs costumes poilus de gros chats. Et ils ont accessoirement remis l'Oscar des meilleurs effets spéciaux à Guillaume Rocheron, Greg Butler et Dominic Tuohy pour le long-métrage «1917» conçu comme un long plan-séquence.

"As cast members of the motion picture #Cats, nobody more than us understands the importance of good visual effects" | #Oscars pic.twitter.com/vQu6kDZ1UQ — Variety (@Variety) February 10, 2020

Cynthia Erivo qui a pris le micro pour chanter le morceau «Stand Up» du biopic Harriet a ému l'auditoire. Et a par conséquent reçu une standing ovation à la fin de sa prestation.

L'ancien président des Etats-Unis, Barack Obama, a félicité Julia Reichert et Steven Bognar, les réalisateurs d'«American Factory» (Oscar du meilleur film documentaire), sur son compte Twitter. «(C'est) une histoire si complexe et touchante au sujet de conséquences humaines de changements économiques déchirants», a-t-il écrit. Barack et Michelle Obama ont acheté les droits de distribution de ce film qui met en lumière une usine de l'Ohio rachetée par un entrepreneur chinois.

Congrats to Julia and Steven, the filmmakers behind American Factory, for telling such a complex, moving story about the very human consequences of wrenching economic change. Glad to see two talented and downright good people take home the Oscar for Higher Ground’s first release. https://t.co/W4AZ68iWoY — Barack Obama (@BarackObama) February 10, 2020

«Les monteurs, ce sont ceux qui aiment couper la plupart de mes répliques», a ironisé l'humoriste et acteur Will Ferrell, avant de remettre - avec Julia Louis-Dreyfus - l'Oscar du meilleur montage à Michael McCusker et Andrew Buckland pour «Le Mans 66».

Julia Louis-Dreyfus et Will Ferrell avaient une définition bien à eux de ce qu'est un directeur de la photographie !



#Oscars, seulement sur CANAL+https://t.co/LIuGPWOVs1 pic.twitter.com/3iEkXm1cRA — CANAL+ Cinéma (@CanalplusCinema) February 10, 2020

Et de deux pour «1917» qui rafle l'Oscar de la meilleure photographie (après le meilleur mixage son).

Premier Oscar pour le drame de Sam Mendes, «1917».

Pas de présentateur encore cette année... l'Académie opte alors pour des interludes musicaux. Le compositeur oscarisé Randy Newman interprète au piano «I Can't let you throw yourself away» («Toy Story»).

Randy Newman, compositeur oscarisé pour Toy Story 3, nous fait retourner en enfance.



#Oscars, seulement sur CANAL+https://t.co/LIuGPWOVs1 pic.twitter.com/czkkBIBywY — CANAL+ Cinéma (@CanalplusCinema) February 10, 2020

Salma Hayek, «ravie» de tenir un Oscar sur cette scène du Dolby Theatre, remet en compagnie d'Oscar Isaac la statuette du meilleur son à Donald Sylvester pour «Le Mans 66».

Le Mans 66 reçoit l'Oscar du meilleur montage son !



#Oscars, seulement sur CANAL+https://t.co/LIuGPWOVs1 pic.twitter.com/Qt9PYnhSaV — CANAL+ Cinéma (@CanalplusCinema) February 10, 2020

On est à peu prêts dans le même état que Martin Scorsese devant la prestation d'Eminem qui reprend sur scène son tube «Lose Yourself»....

Nous aussi, nous sommes très fiers de Laura Dern ! Félicitations pour cet Oscar amplement mérité ! Et un merveilleux cadeau pour l'actrice qui fête ses 53 ans en ce lundi 10 février.

Congrats @LauraDern! so very proud of you pic.twitter.com/kAD0iTNzE7 — Netflix US (@netflix) February 10, 2020

L’Oscar du meilleur court-métrage documentaire est attribué à ”Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)”





#Oscars, seulement sur CANAL+https://t.co/LIuGPWOVs1 pic.twitter.com/d2r9W0QETl — CANAL+ Cinéma (@CanalplusCinema) February 10, 2020

03h18 : Laura dern, oscar de la meilleure actrice dans un second rôle



C'était la grande favorite pour l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Laura Dern a été sacrée pour son rôle d'avocate impitoyable dans le film «Marriage Story» de Noah Baumbach et actuellement disponible sur Netflix. La fille de Bruce Dern et Diane Ladd a rendu hommage à ses parents - sa mère semblait visiblement très émue - qu'elles considèrent comme «(ses) héros».

Laura Dern, un Oscar en cadeau d'anniversaire : "Certains disent qu'il ne faut jamais rencontrer ses héros, mais si vous avez de la chance les héros ce sont vos parents."#Oscars, seulement sur CANAL+https://t.co/4TCrwWRkbx pic.twitter.com/V1dS6cpMMi — CANAL+ (@canalplus) February 10, 2020

On est fans de Maya Rudolph et et Kristen Wiig. Et si elles assuraient la présentation des Oscars l'année prochaine ?

C'est quoi le look ? Réponse en chanson par Maya Rudolph et Kristen Wiig



#Oscars, seulement sur CANAL+https://t.co/LIuGPWOVs1 pic.twitter.com/Hii5vqtf1f — CANAL+ Cinéma (@CanalplusCinema) February 10, 2020

Une nouvelle pause musicale pendant cette cérémonie qui enchaîne les récompenses à une vitesse folle. Les fans de la série «This is us» ont pu apprécier la performance de Chrissy Metz qui a interprétée la chanson «I'm Standing With You», extraite du long-métrage «Breakthrough».

L'actrice Chrissy Metz (This is us) interprète la chanson "I'm standing with you" du film Breakthrough#Oscars, seulement sur CANAL+https://t.co/LIuGPWOVs1 pic.twitter.com/qwBqOb97CM — CANAL+ Cinéma (@CanalplusCinema) February 10, 2020

L'Oscar des meilleurs costumes revient à Jacqueline Durran pour son travail remarquable sur le film «Les filles du docteur March» de Greta Gerwig. Quant aux meilleurs décors, la statuette est attribuée à Barbara Ling et Nancy Haigh pour «Once Upon a Time.. in Hollywood». Quentin Tarantino prend la tête du classement !

«The Neighbor's Window» est sacré meilleur court-métrage de fiction. Encore une chance française manquée après «Memorable»... «Nefta Football Club» repart lui aussi bredouille.

Une pluie d'applaudissements pour Taika Waititi qui reçoit l'Oscar de la meilleure adaptation pour «Jojo Rabbit» des mains de Natalie Portman et Timothée Chalamet. Le réalisateur néo-zélandais a remercié chaleureusement sa maman sans qui ce film n'aurait jamais vu le jour. Il dédie ce prix à tous les enfants.

"Je pensais que ce serait plus lourd que ça !" Taika Waititi reçoit l'Oscar du meilleur scénario adapté !



#Oscars, seulement sur CANAL+https://t.co/LIuGPWOVs1 pic.twitter.com/aALMRrkmgd — CANAL+ Cinéma (@CanalplusCinema) February 10, 2020

02h40 : Bong Joon-Ho décroche l'Oscar du meilleur scénario original pour «Parasite»



«Ecrire un scénario est un processus très solitaire et on n'écrit jamais pour son pays mais voici le premier Oscar pour la Corée du Sud», a expliqué le réalisateur en anglais puis dans sa langue maternelle, lui qui se voit décerner ce prix pour «Parasite», Palme d'or 2019. Le premier d'une longue série ?

Si on vous regarde comme Bong Joon-ho regarde son Oscar, vous avez tout gagné !





#Oscars, seulement sur CANAL+https://t.co/LIuGPWOVs1 pic.twitter.com/VsHX3iJO30 — CANAL+ Cinéma (@CanalplusCinema) February 10, 2020

Idina Menzel reprend le tube «Into the unknown» («Dans un autre monde», dans la version française) issu de «La Reine des Neiges 2». Elle a repris le refrain avec neuf autres Elsa venues du monde entier. Mieux que «Libérée, délivrée» ?

"Into the Unknown", la chanson phare de La Reine des Neiges 2, magnifiquement interprétée dans toutes les langues à la cérémonie des #Oscars#Oscars2020 #Frozen2https://t.co/LIuGPWOVs1 pic.twitter.com/HUYX101lth — CANAL+ Cinéma (@CanalplusCinema) February 10, 2020

Quant à l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation, il revient à «Hair Love».

L'Oscar du meilleur film d'animation est décerné à «Toy Story 4» des studios Disney. Tristesse pour l'équipe française de «J'ai perdu mon corps» qui faisait partie des candidats en lice.

Toy Story 4 remporte l'Oscar du meilleur film animé !



#Oscars, seulement sur CANAL+https://t.co/LIuGPWOVs1 pic.twitter.com/HMQLPorEMd — CANAL+ Cinéma (@CanalplusCinema) February 10, 2020

02h15 : Brad pitt remporte l'oscar du meilleur acteur dans un second rôle



Sans surprise, l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle est attribué à Brad Pitt pour son rôle dans «Once Upon A Time... in Hollywood». Une première pour lui en tant qu'acteur. L'ex d'Angelina Jolie a salué le réalisateur Quentin Tarantino et son partenaire de jeu Leonardo DiCaprio, a remercié les cascadeurs du film, puis a dédié son prix à ses enfants. «Je suis un peu sous le choc», déclare Brad Pitt, tout en versant une petite larme.

"Le cinéma serait bien plus ennuyeux sans Quentin Tarantino" : Brad Pitt, meilleur second rôle masculin.#Oscars, seulement sur CANAL+https://t.co/4TCrwWRkbx pic.twitter.com/zmR32wF4D3 — CANAL+ (@canalplus) February 10, 2020

L'actrice Regina King, oscarisée pour «Si Beale Street pouvait parler», vient remettre le prix du meilleur second rôle masculin.

Steve Martin et Chris Rock arrivent sur scène. Ils saluent notamment le réalisateur Martin Scorsese présent dans la salle pour défendre son film «The Irishman» produit par Netflix. «Un génie», selon eux. Le binôme a également critiqué le manque de diversité dans l'industrie du cinéma.

Mais au fait pourquoi n'y a-t-il plus de maître de cérémonie aux Oscars ?



Steve Martin et Chris Rock nous rafraîchissent la mémoire !#Oscars, seulement sur CANAL+https://t.co/LIuGPWOVs1 pic.twitter.com/JAJkC5YYHB — CANAL+ Cinéma (@CanalplusCinema) February 10, 2020

02h00 : Bienvenue à la 92e cérémonie des oscars !



La 92e cérémonie des Oscars est officiellement lancée avec un show ultra dansant de Janelle Monae. Elle est rejointe par Billy Porter. Ensemble, ils reprennent «I'm still standing» d'Elton John (qui lui aussi devrait pousser la chansonnette au cours de la soirée). «Je suis fière d'être une artiste noire et queer qui raconte des histoires», lance la chanteuse devant le parterre de stars. Bravo, la standing ovation est amplement méritée.

01h50 : La pression monte



Tous les invités sont désormais rentrés pour s'installer dans le Dolby Theatre de Los Angeles où la cérémonie va commencer dans quelques minutes.

L'actrice Natalie Portman a frappé fort en faisant inscrire sur sa cape les noms des réalisatrices qui auraient dû être nommées selon elle pour cette cérémonie.

#NataliePortman se révolte aux #Oscars en ayant brodé sur sa robe, les noms des femmes réalisatrices qui n’ont aucune nomination ! https://t.co/SzQG9Kjlso — PFDM #FemmesMedias (@PFDMedias) February 10, 2020

Avant Leonardo DiCaprio et Adam Driver, Joaquin Phoenix est apparu sur le tapis rouge en compagnie de sa compagne, la comédienne Rooney Mara. Va-t-il faire le grand chelem en remportant l'Oscar du meilleur acteur pour sa performance incroyable dans «Joker» ?

#Oscars nominee Joaquin Phoenix smiles on the carpet pic.twitter.com/wSZO0tbE61 — Variety (@Variety) February 10, 2020

Filthy dragon Rooney Mara goes goth chic on the #Oscars carpet pic.twitter.com/GeivaGbegj — Variety (@Variety) February 10, 2020

La chanteuse Janelle Monae avait tout prévu et anticipé une météo capricieuse en choisissant cette robe à capuche du plus bel effet.

© VALERIE MACON / AFP

Roman Griffin Davis and Archie Yates, les deux petits héros du long-métrage «Jojo Rabbit», vivent un rêve éveillé et n'échangeraient leurs places pour rien au monde.

Hear what Roman Griffin Davis and Archie Yates from #Oscars Best Picture nominee @jojorabbitmovie had to say on the #Oscars red carpet. Presented by @Verizon. #5Gbuiltright pic.twitter.com/2ACuxOCsZp — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

L'acteur de la série «Pose», Billy Porter, a fait sensation dans sa sublime robe faite de plumes en or. Un défilé de star... avant de récupérer une couverture pour éviter d'attraper froid !

A moins d’une heure du coup d’envoi de cette 92e cérémonie, les pronostics vont bon train. Et cela sous les parapluies puisque la pluie s’est invitée à Los Angeles. Qui va remporter la précieuse statuette du meilleur film ? «Once Upon A Time… in Hollywood», «1917», «Parasite» et «Joker» sont dans les starting-blocks.

It's almost time! Make your #Oscars predictions. — The Academy (@TheAcademy) February 9, 2020

La chanteuse Billie Eilish, qui signera la prochaine bande-originale du 25e volet de «James Bond», devrait livrer une performance exceptionnelle pendant la soirée.

.@billieeilish is making her way down the #Oscars red carpet. Don't miss her special performance in the show! pic.twitter.com/QSjohYiqTM — The Academy (@TheAcademy) February 9, 2020

Avec 22 nominations pour les films présents à Cannes, "Cannes est définitivement un Festival à Oscars" pour Thierry Frémaux#Oscars2020, seulement sur CANAL+https://t.co/pTCg8HxyQl pic.twitter.com/et2gr35FKV — CANAL+ Cinéma (@CanalplusCinema) February 9, 2020

L'actrice Laura Dern pose devant les photographes en compagnie de sa mère Diane Ladd. Elle est nommée pour l'Oscar du meilleur second rôle féminin pour son rôle d'avocate dans «Marriage Story».

© Robyn Peck/AFP

Antonio Banderas peut, ce soir, rafler l'Oscar du meilleur acteur pour «Douleur et gloire» de Pedro Almodovar.

© Robyn Peck/ AFP

Chrissy Metz, l’une des héroïnes de la série «This is us», interprétera pendant cette prestigieuse soirée le titre «I’m Standing With You» de «Breakthrough».

Follow along on @billboard’s Instagram stories as I take over & get ready for The #Oscars! pic.twitter.com/cMh5PAnfAc — Chrissy Metz (@ChrissyMetz) February 9, 2020

L'acteur Omar Sy encourage son pote Ladj Ly en lice pour l'Oscar du meilleur film international depuis la France. Alors que son film «Les Misérables» est en concurrence avec «Parasite», Palme d'or 2019, le réalisateur de Montfermeil peut également compter sur le soutien de ses amis Mathieu Kassovitz et JR qui ont fait le déplacement à Los Angeles pour l'occasion.

Mathieu Kassovitz et @JRart à Los Angeles pour soutenir Les Misérables de Ladj Ly #Oscars2020, seulement sur CANAL+https://t.co/tsyxrbceMY pic.twitter.com/oHukmive7p — CANAL+ (@canalplus) February 9, 2020

23h39 : les stars défilent sur le tapis rouge



Le sort en est jeté ! Les enveloppes ont été scellées et le monde entier s’apprêtent à découvrir les votes des 8 500 membres de l’Académie des arts et sciences du cinéma. Face aux grands favoris «1917» et «Joker», «Parasite», l’outsider, pourrait venir bouleverser les pronostics.

George MacKay et Dean-Charles Chapman, héros du drame historique «1917» de Sam Mendes, Bong Joon-ho, réalisateur de «Parasite», ou encore le Français Ladj Ly, auteur des «Misérables», ont foulé le tapis rouge hollywoodien en fin de journée.