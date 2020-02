Aux Oscars, Spike Lee rend hommage à Kobe Bryant

Son hommage était attendu. Le réalisateur Spike Lee s'est rendu à la cérémonie des Oscars le 10 février, habillé de la tête aux pieds en hommage à Kobe Bryant, récemment décédé dans un accident d'hélicoptère.

Avec son costume violet et or (couleurs des Los Angeles Lakers), le numéro 24 de la star brodé sur les revers et l'arrière de sa veste, personne n'est passé à côté du message que voulait faire passer Spike Lee. Les deux hommes se connaissaient bien, puisque le cinéaste avait réalisé un documentaire sur Kobe Bryant : Kobe Doin' Work, sorti en 2009.

Grand fan de basketball, Spike Lee arborait également des baskets de la collection Nike Kobe Bryant. Interrogé sur le sujet lors de son arrivée sur le tapis rouge, il a seulement expliqué qu'il souhaitait honorer le joueur. «Nous devons nous aimer les uns les autres, c'est tout ce qui compte avec tout ce qui se passe aujourd'hui», a-t-il déclaré.

Le lieu et le moment étaient particulièrement bien choisis pour un tel hommage, puisque Kobe Bryant avait remporté un Oscar en 2018, et que la cérémonie a lieu à Los Angeles, ville où il aura passé l'intégralité de sa carrière de basketteur.