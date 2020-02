Décès de Claire Bretécher : Le 9e art lui rend hommage

L’annonce de la disparition de Claire Bretécher ce mardi 11 février, à 79 ans, a suscité une vive émotion dans l’univers de la bande dessinée. De nombreux auteurs ont rendu hommage à cette grande dame au coup de crayon acéré.

Au-delà de son inaltérable héritage, avec la création de BD comme «Agrippine» ou «Les Frustrés», Claire Bretécher a profondément marqué l’univers du 9e art en révolutionnant le propos, ainsi que la manière de dessiner.

Auteur, entre autres, du «Chat du rabbin» et «Donjon», Joann Sfar a salué la créatrice, sans oublier son œuvre picturale. «Immense dessinatrice, la seule sans doute à naviguer avec tant de naturel entre bandes dessinées et peinture. Promotrice mesurée de la frisée aux lardons. Une écrivaine immense. Quel manque pour nous tous», a-t-il écrit.

Catherine Meurisse pour qui Claire Bretécher reste un modèle, n'a pas caché sa peine en apprenant la nouvelle. La dessinatrice qui a fait l’objet d’une rétrospective cette année au festival d’Angoulême et est nommée à l’Académie des Beaux-Arts, lui a témoignée sa «reconnaissance éternelle». Même tristesse partagée par Dorothée de Monfreid, à qui l’on doit «Les toutous» et «Coco». «Merci de m’avoir accompagnée pendant tant d’années, de m’avoir nourrie et inspirée», pouvait-on lire sur son compte Instagram. Un message accompagné d’une planche des «Frustrés».

Soledad Bravi fait aussi partie de ces auteurs qui ont été bercés par les dessins de Claire Bretécher depuis l’enfance. Des dessins, selon elle, «si expressifs» qui racontent et témoignent de tout. «Et en plus vous êtes tellement drôle et fine, si pointue sur le monde qui vous entoure», a-t-elle ajouté.

Riad Sattouf («L’Arabe du futur»), Hervé Bourhis («Et nos lendemains seront radieux») ou encore Pénélope Bagieu («Culottées») ont eux aussi souhaité rendre un dernier hommage à cette femme qui passait son temps «à regarder les gens, leur tronche, leur allure».