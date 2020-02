La chanson du prochain James Bond, signée Billie Eilish, est déjà un succès

C'est un rituel bien rodé. A chaque nouveau James Bond, sa chanson titre, interprêtée par la star du moment, où une pointure internationale reconnue. Cette fois, c'est la première option qui a été choisie, avec le morceau «No Time to die», interprêtée par la jeune Billie Eilish.

Il s'agit même de l'interprête la plus précoce de l'histoire des films consacrés à l'agent 007. Celle qui vient tout juste de fêter ses 18 ans a donc été choisie pour porter la bande originale du prochain film de l'agent secret britannique, «Mourir peut attendre » dans la langue de Molière, qui sortira le 8 avril dans l'Hexagone, et devrait en principe être le dernier pour Daniel Craig.

Une sacrée marque de confiance, puisqu'elle succède à de très grands noms de la musique, comme Paul Mc Cartney et son inoubliable «Live and Let Die», Shirley Basey et l'indépassable «Goldfinger» (elle sera aussi au générique de «Moonraker» et «Diamonds Are Forever»), ou encore le plus récent «Skyfall», qui a définitivement propulsé la carrière d'Adèle vers les sommets. Un choix qui a enchanté la jeune artiste, pour qui «James Bond est la franchise cinématographique la plus cool de l'histoire. Je suis encore sous le choc».

Inconnue il y a encore quatre ans, l'Américaine, 30 milliards de streams et 53,7 millions d'abonnés Instagram plus tard, use de sa voix claire et haut perchée pour faire vivre un texte au romantisme noir. Mystère, tension sous jacente, et une pointe de similitude avec Skyfall caractérisent ce titre lancinant.

Après avoir laissé filtrer quelques secondes de la chanson un peu plus tôt, c'est désormais la totalité du titre qui a été dévoilée, et qui est désormais disponible sur les plate-formes de streaming. Et le succès a été fulgurant, puisque le titre a été écouté plus d'un million de fois quelques minutes après sa mise en ligne, et cumulait plus de 6 millions de vues sur Youtube vendredi après-midi. Les studios Universal en ont profité pour mettre en ligne une version raccourcie de la bande-annonce, cette fois mise en musique avec le titre.

L'Américaine est restée en famille pour relever ce défi, puisque le titre est signé de la main de son frère, l'auteur-compositeur-interprête Finneas O'Connell. Ce dernier avait déjà co-composé et produit les quatorze titres de son premier album, «When We All Fall Asleep, Where Do We Go», avec à la clé 5 Grammy Awards en janvier dernier. Hans Zimmer (Inception, Dunkerque) était lui aussi de la partie, et sera sur scène en compagnie de Billie Eilish, la semaine prochaine, pour chanter pour la première fois en live sa chanson, dans le cadre des Brit Awards.

Pour rappel, le scénario du film fait sortir James Bond de sa retraite en Jamaïque, après avoir été contacté par un agent de la CIA pour retrouver un scientifique enlevé. Rami Malek, Oscar du meilleur acteur l'an passé pour sa perfomance dans la peau de Freddie Mercury, campera le vilain de l'histoire, tandis que Léa Seydoux retrouve aussi sa place.