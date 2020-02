La semaine de Philippe Labro : une lumière dans le ciel, l’obscurantisme sur Terre

Philippe Labro est écrivain, cinéaste et journaliste. Chaque vendredi, pour CNEWS, il commente ce qu'il a vu, vécu et observé pendant la semaine. Un bloc-notes subjectif et libre.

MERCREDI 12 FÉVRIER

Huit jours ont déjà passé depuis sa disparition, et même si tout a été dit, écrit, lu, vu et entendu sur Kirk Douglas, j’ai envie de rajouter ici mon codicille. J’ai rencontré à plusieurs reprises ce remarquable démocrate, épris de justice et de liberté, fier de son parcours (quatre-vingt-dix films avec les plus grands réalisateurs, de John Huston à Billy Wilder, en passant par Howard Hawks, ou encore Otto Preminger) et de ses choix (il a produit le jeune Stanley Kubrick, il n’a pas hésité à faire travailler les scénaristes black-listés par le maccarthysme).

Ce qui m’avait frappé chez lui, c’était sa faculté de sourire, sa courtoisie, son plaisir de répondre à des questions qu’on lui posait pourtant des centaines de fois. Jamais lassé, jamais blasé, toujours avec beaucoup d’humour. Parfaitement conscient qu’il était devenu l’une des plus solides et éclectiques stars d’un Hollywood dont il n’était pourtant pas dupe, il me confia une fois, lors d’une visite à Paris :

– Vous savez, on n’est jamais qu’un petit grain de poussière dans l’espace, mais il y a des poussières plus lumineuses que d’autres.

C’était Kirk, avec un grand K, comme King…

***

Passons maintenant à l’un de mes exercices quasi mensuels : quelques con­seils de lecture. Parmi tous les livres que j’ai reçus, il m’a semblé intéressant de vous en signaler particulièrement certains.

Il y a, tout d’abord, une trilogie d’ouvrages consacrés à l’islamisme en France. Je veux parler des Territoires conquis de l’islamisme (éd. PUF), sous la direction de Bernard Rougier. Cet universitaire a déjà été largement médiatisé. Ce document, ces statistiques, ces entretiens, ces travaux effectués par des étudiants du Centre des études arabes et orientales se veulent, selon Rougier, «l’élucidation d’un phénomène solidement installé et appelé à perdurer». A cette analyse vient s’ajouter Les émirats de la République (éd. du Cerf), signé de Fançois Pupponi, qui fut maire de Sarcelles (Val-d’Oise) pendant plus de vingt ans et qui sait donc de quoi il parle. Enfin, sous la plume de Hugo Micheron, Le jihadisme français (éd. Gallimard), sous-titré «Quartiers, Syrie, prisons», est considéré comme le «livre pionnier» sur une question primordiale à laquelle ne peuvent échapper les partis politiques, pas plus que le pouvoir exécutif. Il est, d’ailleurs, apparemment acquis aujourd’hui que le président Macron va, d’ici peu, s’exprimer à ce sujet.

A l’autre bout de l’offre, il y a la pure littérature. Celle incarnée par François Bott, auteur de plus de trente-cinq livres dont, tout récemment, un recueil de nouvelles : Un amour à Waterloo (éd. La table ronde). La plus dense est un condensé subtil de mélancolie et d’humour, et porte le titre du livre. Elle est suivie de cinq autres textes, dont un délicat – Aimez-vous la Normandie en hiver ? – et des portraits de femmes. En 128 pages, vous avez droit à une musique particulière, celle de cet écrivain qui est aussi un critique. Il propose, par ailleurs, dans Il nous est arrivé d’être jeunes, des croquis littéraires, de ceux qui ont «accompagné ses promenades dans la vie». De Louis Aragon à Stefan Zweig, en passant par Georges Simenon et Charles Trenet. C’est un vrai délice.

Arrêtons là. La profusion d’ouvrages si différents les uns des autres (j’ai aussi, en réserve, un neurologue, Yves Agid, qui «s’amuse à vieillir», et un pavé de 944 pages de Ronen Bergman sur les opérations des services secrets israéliens) donne parfois le vertige. C’est ce que j’ai éprouvé précisément, après avoir dévoré un ouvrage américain, pas encore traduit en France, signé de deux grands journalistes du Washington Post, A Very Stable Genius («Un génie très stable») – c’est ainsi que s’est lui-même qualifié Donald Trump. Ce n’était que le énième bouquin consacré à l’incontournable président des Etats-Unis, qui sera – sans aucun doute – réélu en novembre…