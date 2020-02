Royaume-Uni : une nouvelle oeuvre de Banksy réalisée pour la Saint-Valentin a été vandalisée

La nouvelle œuvre de Banksy révélée à l'occasion de la Saint-Valentin à Bristol, dans le sud-ouest de l'Angleterre, a été retrouvée vandalisée samedi, selon plusieurs images circulant sur les réseaux sociaux.

L’insaisissable artiste avait publié vendredi sur son compte Instagram deux photos de sa nouvelle œuvre: une petite fille tirant au lance-pierre, semblant faire exploser une gerbe de fleurs au dessus de sa tête.

Il a ainsi mis fin aux spéculations des habitants de Bristol, qui se demandaient si oui ou non l'artiste était derrière cette nouvelle création apparue jeudi dans leurs rues.

Mais l’œuvre a depuis été vandalisée : plusieurs photos circulant sur les réseaux sociaux la montrent recouverte d'un tag rose en forme de cœur et de l'inscription «BBC Wankers» («Les branleurs de la BBC»).

Banksy too has vandalised the wall, ppl are only pissed coz they now have missed out on cutting the wall down and selling it.





BBC News - Bristol Valentine's Day Banksy mural vandalisedhttps://t.co/xdC6YsXutd

— Kimberley Kilmister (@myster02) 15 février 2020