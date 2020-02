Booba s'en prend à Kanye West et fait réagir les internautes

Le rappeur controversé Booba, véritable machine à clashs, cristallise les moqueries des internautes après ses violentes critiques à l'égard de Kanye West, lors d'une récente interview au magazine GQ.

«Kanye, je déteste, humainement, musicalement, c’est tout ce que je ne supporte pas, ça fait dix ans qu’il a craqué. C’est un démon ce mec, c’est le règne du mensonge, de l’hypocrisie, du fake, c’est horrible. Sa meuf, elle a un cul comme ça, mais elle va te jurer sur la tête de sa fille qu’il est vrai», a déclaré le chanteur originaire des Hauts-de-Seine. Et de renchérir : «C’est incroyable d’être aussi nul. Et puis personne n’écoute sa musique ! Les gens écoutent une fois par curiosité, mais après ils arrêtent. Je l’ai vu en concert, le mec ne sait ni chanter ni rapper, il n’a pas de souffle, pas de coffre, c’est le néant.»

Pour rappel, le dernier album de Kanye West «Jesus is King», mélange de gospel et rap, a été unanimement salué pour sa créativité et s'est rapidement imposé en tête des charts. Et son opus, «My Beautiful Dark Twisted Fantasy», sur lequel on entendait notamment Jay-Z, Nicki Minaj, Rihanna, Rick Ross, Kid Cudi, Drake, Alicia Keys etc...- vient d'être élu meilleur album des années 2010 par le Billboard et les Inrocks.

Bref, la notoriété de Kanye West (21 Grammy Awards tout de même) n'est plus à faire, et qu'on apprécie ou qu'on abhorre sa signature artistique, pas certain qu'il méritait les commentaires au vitriol du Duc de Boulogne. Les internautes ne s'y sont pas trompés. Voici les réponses, souvent drôles, qu'ils ont réservées au rappeur français...

Kanye West a posté une vidéo de sa réaction suite à l'interview du prix Nobel du foutage de gueule musical Booba (aka je dois ma carrière à autotune) pic.twitter.com/reuOAiihwl — Satan Petit-Cœur (@mamad_diop12) February 25, 2020

Booba : « Kanye c'est incroyable d'être aussi nul ! Et puis personne n'écoute sa musique ! Les gens écoutent une fois par curiosité et puis ils arrêtent. »





( Kanye 21 Grammys, Rappeur le plus récompensé de tout les temps ).



Les chiffrent parlent d’eux même pic.twitter.com/VkCqsFzhCy — okmec (@okmecok) February 25, 2020

Booba au sujet de kanye West :





« C'est incroyable d'être aussi nul »





Kanye West :

Par contre ce que Booba dit sur la musique de Kanye c'est totalement honteux. En 4:44, il a pas totalement tort pcq l'album est moyen,

Kanye west suite aux propos de B2o pic.twitter.com/XAW6Y7r78p — Kfou69 (@kfou69) February 25, 2020

Franchement, Kanye a plus apporté à la musique en général que Booba au rap fr. Aucune insulte envers Booba, mais Kanye est clairement l'un des artistes les plus influents de tout les temps. Pas Booba. — Erfry (@EnT_Erfry) February 25, 2020