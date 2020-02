Christian Louboutin se raconte dans une exposition au Palais de la Porte dorée

Christian Louboutin se raconte au Palais de la Porte Dorée dans une exposition presque aussi vertigineuse que la hauteur de ses talons cultes. Visite.

Artiste ? Chausseur ? Sculpteur de pieds ? Pop star ? Comment définir Christian Louboutin, l'homme qui inventa les semelles rouges mondialement connues ? Peu adepte des cases dans lesquelles on aime le mettre, l'homme a grandi dans le douxième arrondissement, non loin de ce temple art déco qu'est le Palais de la Porte Dorée, qui lui rend hommage. L'occasion pour lui de rendre à César ce qui appartient à César avec «L'exhibitioniste», une magnifique exposition qui plonge dans ses racines et ses influences.

Après avoir gravi les marches sur fond de lettres noires et rouges, un panneau du Palais de la Porte Dorée plonge tout de suite le public dans l'univers de Christian Louboutin : la fameuse signalétique qui lors d'une visite, enfant, du Palais de la Porte Dorée, a eu raison de la carrière du jeune homme, soit un simple escarpin barré de rouge indiquant qu'il était interdit de visiter les lieux en talons ( à l'époque la pointe en métal des escarpins abimaient le parquet). Pour le petit garçon, un véritable choc visuel qui ne quitta plus celui qui chausse désormais toutes les plus grandes stars de la planète.

Les premiers pas de Christian Louboutin

Un panneau à signalétique peut cacher une grande carrière © VJannière

Très actif dans la confection de l'exposition, le chausseur a pris le parti de plonger immédiatement au coeur du sujet avec l'exposition de ses premiers modèles, en regard de vitraux décalés, montrant des souliers colorés et des bottes XXL, comme un clin d'oeil religieux aux métiers de l'artisanat pour qui Christian Louboutin voue un culte absolu. Il rend d'ailleurs hommage aux artisans tout au long de ce parcours de visite.

© VJannière

On y découvre d'abord un soulier en peau de maquereau, l'une de ses premières créations, puis un autre modèle plus connu déjà, réhaussé d'un trèfle, porté par Caroline de Monaco au Bal de la rose et surtout le premier à semelle rouge d'une longue liste. Dans les vitrines, le public découvre des dizaines d'autres portant déjà la marque du futur grand créateur avant de débarquer dans une pièce épurée emplie de ses fameux escarpins haut-perchés aux semelles rouges puis à une salle surplombée par un escarpin géant translucide, clin d'oeil au fameux soulier de Cendrillon.





© VJannière

Influences

«Ciel et terre», collection couture printemps-été 2020 crêpe satin, broderies, talon en bois sculpté et peint par les ateliers royaux du Bhoutan, plateau en bois sculpté recouvert de laiton © VJannière

Une large place est ici donnée à un royaume minuscule, celui du Bhoutan, petit pays d'Asie dans lequel l'artiste a séjourné de nombreuses fois et est devenu ami avec la reine. On peut découvrir ici et là des souliers du maître dont certaines parties ont été magnifiquement sculptées et peintes par les ateliers royaux du Bouhtan. Christian Louboutin n'a pas hesité non plus à recréer un décor de théâtre bhoutanais au sein de l'exposition réalisé par des artisans de ce royaume. L'Egypte - le pays d'origine de son père biologique - n'est pas en reste non plus, la présence d'une maquette en porcelaine de ruines d'Egypte signée Anne et Patrick Poirier en est témoin.

Poupées Kachinas et zunis, masques hopis © VJannière

Des oeuvres de nombreux artistes de toutes civilisations sont ici exposés, de Pierre et Gilles à Imran Qureshi, en passant par des sculptures arts premiers comme ces poupées Kachinas et zunis et ces masques hopis de racine indo-américaine. A l'inverse des courbes si chères à Christian Louboutin, celles-ci possèdent une grande rigueur géométrique.

le Savoir-faire d'un artisan

Les grandes étapes de fabrication d'une chaussure Louboutin sont expliquées par le biais de films plein d'humour © VJannière

Généreux dans son univers quotidien et expliquer toutes les étapes de la confection d'une chaussure de luxe, façon Louboutin. Dans une petite salle, quelques films expliquent les grandes étapes de fabrication des souliers. Avec beaucoup d'humour, l'artiste parisien s'est mis en scène et captive. De quoi donner envie aux plus jeunes de prendre la suite ?

Rencontres et paillettes

Christian Louboutin chausse les stars, femmes comme hommes © VJannière

Que serait Christian Louboutin sans les stars qu'il ne cesse de chausser ? Un tapis rouge épais donne le ton et c'est dans une sorte de galerie des glaces que le public part à la rencontre du showbusiness qui s'arrache les créations Louboutin. De Mika à Blake Lively en passant par Oprah Winfrey ou Carrie Bradshaw, les artistes aiment à se montrer chaussés en Louboutin, lors des avants premières et même sur Instagram, profils que le chausseur n'hésite pas à montrer par le biais de petites installations dynamiques.

«L'exhibitionniste», du 26 février au 26 juillet au Palais de la Porte Dorée, Paris 12e.