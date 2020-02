Dans «En avant», Pixar introduit son premier personnage LGBT

Elle s'appelle Specter, est agent de police et le tout premier personnage lesbien issu d'une production Pixar. Cette cyclope sera à l'affiche d'«En avant» dont la sortie en salles est prévue pour le 4 mars.

Le film raconte l'histoire de deux frères elfes, Ian et Barley, qui se lancent dans une quête pleine de dangers afin de ramener leur père à la vie grâce à la magie. Au cours de leur périple, ils croisent la route de l'officier Specter, doublée par l'actrice et scénariste Lena Waithe.

En réalité, le personnage n'apparaît que dans une seule scène et il faut être attentif pour ne pas manquer la réplique dans laquelle elle évoque sa compagne. Slate, qui a vu le film en avant-première, raconte que Specter tente de réconforter un automobiliste en lui confiant que «la fille de [sa] petite-amie [lui] fait s'arracher les cheveux».

So excited to announce that I’m part of Disney and Pixar’s Onward as Specter. Cannot wait for you all to see it in theaters on March 6, 2020! #PixarOnward @Disney @Pixar pic.twitter.com/a3vVz1flR6

— Lena Waithe (@LenaWaithe) December 16, 2019