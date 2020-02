«Dicodrôle Basket» : le basket de A à Z

La communauté du basket, en particulier américain, s’agrandit de jour en jour. Pour prendre le train en marche ou initier les plus jeunes, Stephen Brun et Ohazar sortent Dicodrôle Basket chez Casa éditions.

«Alley oop», «Buzzer Beater» ou encore «lay up»… ces mots d'anglais ne vous diront rien si vous n’êtes pas un minimum initiés au monde de la balle orange. D'où la nécessité d'avoir ce dictionnaire à portée de main, qui reprend à chaque lettre de l'alphabet la terminologie du basket.

Cet ouvrage, disponible depuis le mois de janvier, propose «une petite remise à niveau». Tout cela sous le ton de l’humour et sous la plume de Stephen Brun, ancien joueur de basketball aujourd’hui consultant pour RMC Sport, et cofondateur de First Team (une chaîne Youtube qui traite de l’actualité de plusieurs sports dont le basket américain).

Disponible depuis le mois de janvier, cet ouvrage illustré propose sur une quarantaine de pages de (re)découvrir le langage du basketteur avec de superbes illustrations signées Ohazar.

Dicodrôle Basket, Casa éditions, 9,50 euros.